Ellenőrzik a vízminőséget, rendben tartják a csabai tavat

Immáron 320 taggal működik a békéscsabai Matróz Sporthorgász Egyesület. A civil szervezetet 2004 óta Mengyán Béla vezette, fejlesztette fel, halála után nemrégiben a közgyűlés Fekete Károlyt ruházta fel az elnöki teendőkkel. Programjában központi szerepet kap az általuk kezelt Csaba-tavon a horgászok javát szolgáló haltelepítés és a környezet védelme, tisztasága.

Sebi papa sütötte a halat érkezésünkre, Sebestyén János okleveles főszakács – ahogy mondta – őskövület a Matrózban, feleségével, Marikával együtt. A főszakács kiemelte, a halételek elkészítéséhez kell a szakmai tudás, de legalább ilyen fontos a minőségi alapanyag. Ebben pedig a Csaba-tóban nincs hiány.

Fekete Károly hangsúlyozta, 25 hektáros horgásztavat kezelnek. Évente három-négy alkalommal telepítenek halakat, megtalálható náluk a ponty – ez a listavezető –, a süllő, harcsa, amur, keszeg, kárász egyaránt.

– Rengeteget dolgozunk azért, hogy a vízminőséget megőrizzük, a környezetet rendben tartsuk. Vonatkozik ez a fűnyírásra, az ág- és nádvágásra, az utak járhatóvá tételére is – emelte ki Fekete Károly. – Évente négyszer-ötször környezetvédelmi napot tartottunk Mengyán Béla vezetése alatt, és ezt folytatjuk. Tagjaink és az ide érkező, napi vagy hétvégi jegyet váltó vendégeink is nyugodt kikapcsolódáshoz illő környezetet találnak, és ezt meg is óvják, tiszteletben tartják.

Mészáros Zoltán hivatásos és Tóth Zoltán társadalmi halőr kiemelte, hogy a Csaba-tónál visszaélések alig fordulnak elő. A Matróz Sporthorgász Egyesület tagjai érvényes igazolvánnyal, fogási naplóval, mérleggel, mércével hódolnak szenvedélyüknek. A pontyot tekintve például a hat kilónál többet nyomó halat vissza kell engedni a vízbe. Aki befizeti a tagdíjat, ami ötezer forint, és a területi engedély összegét, ami 30 ezer forint, az előírások szerint maximum 75 kiló halat vihet haza egy évben.

– A legtöbb sporthorgász nem is leendő ételként tekint a kifogott halra, hanem élményként a kifogás körülményeire – mesélte Fekete Károly. – Lefotózzák magukat a zsákmánnyal, ellátják a hal sérülését, aztán visszaengedik a vízbe.

Tóth Mihály, a Matróz Sporthorgász Egyesület fegyelmi bizottságának elnöke elmondta, nagyon sok idős horgásztársuk járult hozzá munkájával, hogy ilyen családias körülmények között lehessen horgászni a Csaba-tavon. Sőt, családok kerekednek fel, sétálnak, nézelődnek a kellemes szabadtéri környezetben, a jó levegőn.

A nemrégiben elhunyt Mengyán Béla emlékére horgászversenyt is rendezett az egyesület. Emellett helyet adtak és adnak olyan országos versenyeknek, mint amilyet legutóbb a mozdonyvezetők rendeztek. És ha már itt tartunk, a jaminai bányatavakban, így a Csaba-tóban is tilos a fürdőzés, a vízi sportok űzése. Vasak, síndarabok is ott vannak a víz alatt, hiszen bányatavakról van szó. Ez viszont a halakat egyáltalán nem zavarja, csak a horgászoknak okoz problémát.

