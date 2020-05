Élhetőbbé szeretnék tenni elhunyt díszpolgáruk otthonát

Segíteni szeretné a jövőben a tragikus körülmények között elhunyt egykori szülötte és díszpolgára, Szilágyi István színművész özvegyét Gyomaendrőd. Toldi Balázs polgármestertől megtudtuk, terveik már korábban megszülettek, és bízik abban, hogy hamarosan megvalósíthatják azokat.

Ahogy azt korábban megírtuk, holtan találtak budapesti otthonában vasárnap reggel Szilágyi István gyomai születésű, Aase-díjas színművészre. Életét feltételezhetően fia oltotta ki, akit még aznap őrizetbe vettek, kedden pedig elrendelte a bíróság a letartóztatását. Az elhunyt özvegye, Humenyánszky Jolán szobrász, még a gyilkosság napján visszatért közös otthonukba, és azóta is ott tartózkodik. Mivel megtört állapotában egyedül maradt, többen igyekeztek a segítségére – derült ki a híradásokból.

A sokak által még ma is Lópici Gáspárként – egykori szerepe – emlegetett tehetség számos színházi előadásban, játék- és tévéfilmben felbukkant, emellett évekig a lottó reklámarcaként köszönt ránk.

Toldi Balázs, Gyomaendrőd polgármestere elmondta, bár sosem volt szerencséje találkozni a színművésszel, azonban a település lakóival együtt őt is rosszul érintette a tragédia híre. Utóbbi különösen azért, mert Szilágyi István nem csupán a napvilágot látta meg 1937-ben Gyomán, hanem később a város díszpolgárává is választották. Hozzátette, éppen ezért igyekeznek segíteni özvegyén, amit egyfajta kötelezettségüknek is tekintenek.

Beszámolója szerint a helyiek is tisztában voltak azzal, hogy a színész és fia kapcsolata problémás, amiről egyrészt a sajtóból, másrészt a család segítőjétől, Baricz Dezső Szilárdtól is értesültek. Utóbbival folyamatosan tartják a kapcsolatot, és remények szerint a korábban egyeztetett házfelújítás hamarosan megvalósulhat részükről. Terveik között szerepelt ugyanis még a színész életében, hogy segítenek győri otthonát élhetőbbé tenni, amely szándékuk továbbra is fennáll, az özvegy támogatása érdekében.

A városvezető visszatérve a halálhírre elmondta, egy ilyen esetnél az emberekben felmerülnek olyan kérdések, mint a „miért is tesz ilyet egy fiú az apjával?”. Hozzátette, bár a színművésznek máig élnek rokonai, barátai a településen, így elképzelhető, hogy járt nemrégiben Gyomaendrődön, de ő nem tud arról, hogy mikor volt náluk utoljára.

Szilágyi Istvánnal legutóbb 2010-ben szerveztek találkozót Gyomaendrődön, a Katona József Művelődési Központban. Ekkor Várfi András, a város egykori polgármestere köszöntötte a színművészt és feleségét. Előbbi nagyszámú közönségének mesélt gyermekkori élményeiről, színházi és filmforgatásokkal kapcsolatos emlékeiről.