Egyre többen építenek vályogházat Békésben

A Jászság és Bács-Kiskun mellett még Békésben különösen magas a vályogfalú lakások aránya a KSH szerint. De nemcsak szűkebb hazánkban és szerte Magyarországon, hanem külföldön is használtak és használnak ma is vályogtéglát építőanyagként. Napjainkban pedig ez a technológia újra reneszánszát éli. Főleg a fiatalabb generáció érdeklődik a környezettudatos, tartós és egészséges otthonként ma is jól működő építési mód iránt.

Ma Magyarországon több mint 700 ezer föld- és vályogház áll, és bár sokáig szinte senki nem akart új vályogházat építeni, most ismét kezd népszerűvé válni a technológia a Világgazdaság szerint.

– A vályog egyszerű, helyben kitermelhető, tartós, rugalmas, erős anyag, nem bomlik, a rovarok nem károsítják. Legnagyobb előnye, hogy szinte lélegzik a fal, ezért jó hatással van az emberek egészségére. Építése pedig a környezetet és a pénztárcákat sem terheli meg annyira, mint egy téglaház – mondta Bíró Árpád kézműves vályogépítő-mester. A számos műemlékvédelmi díjjal kitüntetett kivitelező hozzátette: az elmúlt években ugrásszerűen megnőtt az érdeklődés az új vályogházak építése iránt, főleg a fiatalabb generáció részéről.

Ezt erősítette meg Bíró Péter is, a Környezettudatos Építők Szövetségének kommunikációs vezetője, aki egyben egy gyulai vállalkozást is létrehozott, mely már közel két évtizedes hazai és nemzetközi tapasztalattal rendelkezik természetes építőanyagok gyártásában, valamint forgalmazásában. Szavai szerint egy ilyen, jól megtervezett ház aktívházzá is fejleszthető; ezek a környezettudatos épületek akár 60 százalékkal kevesebb energiával hűthetők és fűthetők. Tapasztalata alapján hazánkban is egyre több a fiatalabb építkező, aki ezt a technológiát választja, de az idősebbek közt is van, akik ezzel a technológiával készítenek vagy újítanak fel egy-egy házat.

– A modern ipar a vályog helyett néhány évtizede betonra váltott, így lényegében teljesen eltűntek az építészetből a természetes anyagok, mint például a vályog, a szalma és a fa. Kizárólagosan a hatalmas mennyiségű energiát felhasználó cementgyártásra nem lehet alapozni a jövőt, az építkezéseknél használt homokból pedig egyre inkább hiány van, ezért a fenntarthatóság és az energiahatékonyság jegyében többen is visszakanyarodnak a gyökerekhez. Nevezetesen a természetes építőanyagok, azaz a folyamatosan termelhető fa, szalma, kender, illetve a vályog használatához, mely mentes mindenféle mesterséges adalékoktól, ezáltal nincsen káros kipárolgása sem – mondta el Bíró Péter. Hozzátette, a mai kor embere életének körülbelül nyolcvan százalékát zárt terekben tölti, ennek megfelelően a belső terek lakóklímájának minősége egyre nagyobb hatással van egészségünkre.

– Ráadásul a mai modern technológiáknak köszönhetően ledőltek a korábbi korlátok: nemcsak lakóházakat húznak fel Európa-szerte természetes építőanyagokból, hanem már épült így több mint húszemeletes irodaház, 11 ezer négyzetméteres iskola, kollégiumok és óvodák is – emelte ki.