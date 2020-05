Dr. Görgényi Ernő is arra kéri az érintetteket, hogy menjenek el a szűrésre

Május 10-én kezdődnek a szűrések Békés megyében. Dr. Görgényi Ernő megkérte az értesítést kapó gyulai polgárokat, hogy jelenjenek meg a vizsgálaton.

Dr. Görgényi Ernő polgármester arra kérte az értesítést kapó gyulai polgárokat, hogy részvételükkel támogassák a koronvírus-fertőzés elterjedésére irányuló országos felmérést.

Mint hangsúlyozta, hazánk négy, orvosokat képző egyeteme kérdőíves felméréssel támogatott, vérvételes szűrővizsgálatot indít a 14 éves és annál idősebb lakosok körében május 1. és 14. között. A kutatás célja, hogy pontosan, az egész országra érvényes módon feltérképezze a koronavírus-fertőzés elterjedtségét.

Békés megyében a vizsgálatok május 10-én kezdődnek, a megye több pontján véletlenszerűen kiválasztott állampolgárok bevonásával. A következő napokban a Békés Megyei Kormányhivatal egy munkatársa megbízólevél felmutatásával keresheti meg a kiválasztottakat annak érdekében, hogy a vizsgálat helyét és időpontját tartalmazó küldeményt átadhassa.

„A vizsgálat az Ön számára közvetlen előnnyel is jár, hiszen megtudhatja, átesett-e már a fertőzésen, így megvédheti nemcsak önmaga, de családja és munkatársai biztonságát is.” – fogalmazott. – Emellett – és ez mindannyiunkat érinti – a vizsgálatban történő részvétellel Ön is hozzájárulhat a vírus ellenszerének, gyógyítási, megelőzési lehetőségeinek felfedezéséhez, ami különösen fontossá teszi a kiválasztott személyek vizsgálaton történő részvételét. Mindezek érdekében kérjük, hogy amennyiben Ön is kap értesítést, részvételével támogassa a kutatást és szíveskedjen megjelenni a vizsgálaton!

Gyulán egyébként mintegy hatvan embert érint majd a felmérés.