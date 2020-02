Családias disznótorost rendeztek Szeghalmon

A tél utolsó hónapjának első napján rendezték meg a sárréti eseményt, mely nem egy tipikus, didergős, kézfagyasztós disznótoros nap lett: tavaszi napsütés, és kellemes meleg várta a vendégeket, akik így szívesen időztek a helyszínt biztosító városi sportcsarnok falain kívül is. Reggel, a bejárat környékén már sütöttek-főztek a kukták, így az illatokat már messziről érezni lehetett. Ízletes hagymás sültvér, rétes fogadta az érkezőket, de kora délelőtt már nagyban készült a toroskáposzta, mint ahogy később az orjaleves, és természetesen a sült hurka és a kolbász is.

Az eseményt Macsári József polgármester, és dr. Kovács József a térség országgyűlési képviselője nyitotta meg. A gyúrók ekkorra már készenlétben álltak, és amint eldördült a képzeletbeli startpisztoly, nekigyürkőztek az alapanyagoknak. A többség azonban nem vette ilyen szigorúan a versenyt, amely nemcsak érzésre, de az elmondottak alapján is inkább volt egy kellemes időtöltés a családdal és a barátokkal, mintsem vérre menő megmérettetés.

A Szeghalmi Ínyencek csapata is a társaságra esküdött, és a csapatkapitányt Szilágyi István jelölte meg a jó kolbász titkaként. Persze nem feldolgozva, hanem mint, akinek az irányításával készítik majd el a nyertes finomságot. Ő még annyit tett hozzá, hogy a szenvedély és a magyaros ízek mellett a jó pálinka is fontos.

A kedélyes társaságtól nem messze a Vidra család tagjai gyúrták a kolbásznak valót. Itt egészen komolyan vették a receptjük titkát: elmondásuk szerint, aki megismeri, az a teknőben lévő disznó sorsára jut. Így aztán tovább nem forszírozva a dolgot, a receptet itt sem ismertem meg, de a csapat nevéhez kapcsolódóan megtudtam, hogy idén, az európai vidra lett az év emlőse. Ezen aztán mindenki jót derült, előkerült a pálinka és a különféle nassolnivaló finomságok, majd folytatódott a lázasnak itt sem nevezhető, vidám ténykedés, aminek a célja a legfinomabb kolbász elkészítése volt.

Több mint száz pálinkát bíráltak el

Macsári József elmondta, céljuk a hagyományőrzés, és hogy a fiatalok is megismerhessék, hogy miből is áll egy disznótoros. Ezt pedig szavai szerint egy kötetlen, családoknak szóló rendezvénnyel érik el évről évre, amit már nemcsak a helyiek, de messzebbről is kezdenek felfedezni: a kezdetekkor tíz körüli, tavaly harminc, most pedig több mint negyven csapat nevezett. Az ő kolbászaikat egyébként egy háromtagú zsűri bírálta el, aminek élén Kovács Csaba, mesterszakács állt.

A pálinkamustráról Varga Róbert, kertészmérnök, pálinkamester szakmérnök, a megmérettetés ötletgazdája beszélt, aki elárulta, idén több mint száz párlat érkezett be. Színvonalasak voltak a birsek, a kajsziból viszont most csak egy volt kimagasló, majd megjegyezte, a vadon termő gyümölcsökből készültek a legérdekesebb párlatok.