Csabán is stagnál és alacsony a szennyvízben a koronavírus örökítőanyaga

A Nemzeti Népegészségügyi Központ legfrissebb eredményei azt mutatják, hogy országosan több településen, közöttük Békéscsabán is alacsony, valamint stagnál a szennyvízben a koronavírus örökítőanyaga. A koronavirus.gov.hu bejegyzésében azonban arra figyelmeztetik a lakosokat, hogy továbbra is tartsák be az egészségügyi előírásokat.