Bemutatta első nagylemezét a különleges hangú dobozi énekes

– Mivel készült a koncertre?

– Saját magam állítottam össze a koncert műsorát, amely tartalmazta az Engedd a szíved című albumom számait és természetesen a kedvenc dalaimat is.

– Kik voltak a meglepetésvendégek?

– Nagyon nagy öröm volt számomra, hogy több kiváló csapattal is színesíthettük az estét. Először Komlósi Kata énekelt, aki egyébként az egész est háziasszonya volt, majd az Energy Dance Cool Hip-Hop Táncszínház lépett színpadra. Ezek után érkezett a Dirty Slippers és a Sztojka Fiúk együttese, majd végül kedves barátom, az est sztárvendége, Kökény Attila következett, akivel egy közös dalt is előadtunk.

– Énekelt már vele korábban is?

– Nagyon sokszor találkoztunk már, számos fellépésen, de még soha nem énekeltünk ilyen formában együtt. Véleményem szerint hazánk egyik legjobb férfihangja, nagy tisztelője vagyok, így aztán óriási öröm, és megtiszteltetés volt számomra, hogy Kökény Attilával együtt léphettem színpadra, és énekelhettünk duettet. Bevallom őszintén, nagyon izgultam a közös ének előtt.

– Kellett külön készülnie a koncertre?

– Természetesen nagyon sokat készültem, hisz számomra az év legfontosabb napja volt ez a koncert. Hiába a számos fellépés, az első lemezbemutató koncertemen énekelni teljesen más érzés volt. Próbáltam a maximumot nyújtani, ami tőlem várható, és mindent beleadni. Bízom benne, hogy ez sikerült is.

– Milyen élményekkel, tapasztalattal gazdagodott?

– Számomra egy felejthetetlen élménnyel zárult az est, de természetesen vannak, amiket ma már másképpen csinálnék, de úgy gondolom, ezek a kis apró dolgok – nevezhetjük hibáknak is – mindenképpen kellenek, hogy fejlődni tudjak, és egyre magasabb színvonalú és minőségi előadásokat nyújthassak a későbbiekben.

– Visszagondolva hogyan értékelné a koncertet?

– Én mindenképpen pozitívan gondolok vissza, és azt gondolom, hogy sikeres koncert volt. Hála istennek, tényleg nagyon pozitív visszajelzések jönnek mind a mai napig. Természetesen ez nagy öröm, és nagyon jó érzés számomra.

– Összefoglalná, hogy mi történt tavaly, illetve idén, és mire számíthatunk még ebben az évben?

– A tavalyi év nagyon mozgalmas volt. Több videóklipet is forgattunk, majd napvilágot látott az albumunk, illetve rádióinterjúk, dalpremierek, televíziófelvételek, és számtalan fellépésen vagyunk túl. Ezt az évet pedig ott folytattuk, ahol abbahagytuk, folyamatosak voltak a megjelenések. Nagyon szépen haladunk a céljaink elérésének megvalósításában, folyamatosan készülnek az új dalok, és építkezünk tovább.

Névjegy

Sztojka Tibi 1984-ben született. Tradicionális roma zenész családból származik, édesapja szinte minden este eljárt muzsikálni, sőt nagyapja és dédapja is a zene szerelmese volt. Érdekesség, hogy a tavalyi latinos hangulatú Táncolj című dal klipjében édesapja is szerepel, mint szivarozó kubai harmonikás. Nős, három gyermek édesapja. Amanda 14, Alicia 13, Denisz pedig 9 esztendős. Jelenleg Gyulán élnek, az énekesnek pedig a zene mellett civil foglalkozása is van.