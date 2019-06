Az eső után berobbant a fagylaltszezon

Megérezték ugyan az esős időt a Békés megyei fagylaltárusok, de az elmúlt évekhez hasonlóan a lassan növekvő forgalom ellenére is újdonságokkal és különlegességekkel várják a vásárlókat. Cikkünkből kiderül, a legtöbb helyen az ételallergiában vagy érzékenységben szenvedők is válogathatnak a kínálatból.

Balogh Tamás, a Jetty Choco üzletvezetője elmondta, békéscsabai és gyulai üzletükben is lassabban indul be a fagylaltszezon az elmúlt hetek esős időjárása miatt, mint az elmúlt években. Ennek ellenére a szokásokhoz híven igyekeznek minél nagyobb választékot kínálni.

Kiemelte, fagylaltjaikat továbbra is állati eredetű tejszínnel készítik, de egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a különböző érzékenységekre, így a glutén-, laktóz- és cukormentes termékek elkészítésére is. Saját ízük a Munkácsy-torta ízeit tartalmazza, de egyedi dolgokkal is próbálkoznak, amiket a különböző korosztályok igényeire szabnak.

Tapasztalatai szerint a fagyizni vágyók fele-fele arányban keresik a különlegességeket és a régi, megszokott ízeket. Hűvösebb, esősebb időben átlagban egy-egy gömböt, melegben és napsütésben pedig akár három-öt gombócot is fogyasztanak egyszerre. Hozzátette, a gyerekek a minél színesebb és különlegesebb nyalánkságokat választják, az idősek inkább a megszokott vaníliát, puncsot és csokoládét kérik.

Az árakkal kapcsolatban kifejtette, azok a tavalyi évhez képest típustól függően harminc-ötven forinttal növekedtek, ami az alapanyagok árnövekedésének tudható be. Végül elmondta, véleménye szerint egy fagylalt attól lesz jó igazán, ha nem tartalmaz különböző tartósítószereket és adalékanyagokat.

Helyette összetevőinek tejszínből, normál vaníliaaromából és pasztákból, pürékből kell állnia. Fontos, hogy utóbbiak mindig eredeti gyümölcsökből készüljenek.

Asztalos Nóra, a Hóvirág fagylaltbár tulajdonosa elmondta, a csapadékos idő az elmúlt időszakban igencsak változatossá tette forgalmukat. Eső idején sem kellett azonban bezárniuk, hiszen törzsvendégeik ilyenkor is szívesen betértek hozzájuk fagylalt helyett egy-egy kávéra.

Kínálatukban mintegy kétszázhúsz fagyi található, köztük olaszországi receptek alapján készült különlegességek; a kínálat időszakosan változik. Az itáliai stílusú készítmények fagylaltmesterüknek, Csizmadia Szabolcsnak köszönhető, aki idén egy krémes sütemény ízvilágú és egy borhabos, amaréna öntetes, karamellizált omlós kekszet tartalmazó finomsággal rukkolt elő.

Hozzátette, mivel egyre több érzékenységben szenvedő ember van, ezért szinte minden fagylaltból készítenek cukor, glutén, vagy laktózmenteset is. A jó fagyi titkának pedig a jó alapanyagokat gondolják, ezért mindent házilag készítenek, eredeti gyümölcsökkel, belga csokoládéval, saját öntetekkel dolgoznak, elkerülik a tartósítószereket, illetve adalékanyagokat.

A tavalyi szezonhoz képest idén – az alapanyagok árainak változásához igazodva – tíz forinttal emelkedtek áraik. Végül elmondta, vendégeik egyaránt keresik a hagyományos ízeket és a különlegességeket is.