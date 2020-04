Az életműdíjas Ella néni rendezte be a méhészek konyháját

Adományozási emléklapot írt alá szerdán az Orosháza és Vidéke Méhész Egyesület elnöke, Rajki József tagjukkal, Vargáné Csizmadia Ella életműdíjas méhésszel.

A volt belvárosi OMTK-székházban helyet kapó méhészek fokozatosan szépítgetik, újítják környezetüket, s nemrég elkészült Ella néni nagy álma, a konyha is, melyhez az eszközök beszerzését, a bútorzatot az általa létrehozott alapítvánnyal finanszírozta, méhészeti munkatársai pedig a kétkezi munkával segítettek be. Rajki József elmondta, a kőművesmunkákat is megoldották, mindenki kivette a részét.

– Példás, ahogy Ella néni méhészközösségünket segíti, támogatja azért, hogy fejlődhessünk. Már a nagytermünk is elkészült, szépen berendeztük, ezzel is jelezve a méhészeink s hozzátartozóik felé, családi eseményeikhez itt a remek helyszín, amit külsősök is igénybe vehetnek – mutatott körbe az elnök. – A munka nem áll meg, van még két másik termünk, amit ősszel szeretnénk rendbe tenni.