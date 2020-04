Autós szentmisét tartanak Jaminában

Autós szentmisét tartanak vasárnap 9 és 18 órakor – az országban vélhetően az elsők között – Békéscsabán, a jaminai Jézus Szíve római katolikus templomnál – jelezték hírportálunknak.

A templom bejáratánál elhelyeznek egy oltárt, és a templom előtti térköves és füves területre parkolhatnak majd srégen az autók. A szervezők bíznak abban, hogy az időjárás kedvező lesz, és az érdeklődők lehúzott ablak mellett hallhatnak mindent – Bauer Csaba plébános szavait – a hangosítás révén. Hangsúlyozták, bár rövidített szentmisét tartanak, így is megfelel a liturgia követelményeinek, áldozás viszont nem lesz.

A szervezők az autós szentmisével szeretnék elérni, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt is élő maradjon a templom, a hívők ne szakadjanak el teljesen tőle, még ha nem is tudnak bemenni. A mostani két alkalom, a vasárnapi 9 és 18 órai szentmise mondhatni főpróba lesz a jövőre nézve, szeretnék, ha a jövőben is tudnának így találkozni a hívekkel vasárnaponként, nem csak a virtuális térben, online felületen.