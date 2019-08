Autócsodák találkoztak Gyomaendrődön

Rengeteg Bogár és sok víz jellemezte a Liget fürdőben megrendezett 23. Nemzetközi Volkswagen Bogár és Busz Party-t a hétvégén.

Míg a járgányok tulajdonosai megannyi környező, valamint egy kicsit messzebbi országból vezettek a gyomaendrődi találkozóra, addig az utóbbi összetevő a medencéből, vízipisztolyokból és az égből is folyt.

A szombat esti felvonulás előtt jó kis eső mosta le port a hazaiak mellett többek között Erdélyből, Szlovákiából, Lengyel- és Németországból érkezett járgányokat, melyek száma ezúttal meghaladta a háromszázat is. Az égi áldás azonban senkinek nem szegte kedvét a további vízi csatától, amely a városban felvonuló autósok és a nézelődők között szinte már hagyománnyá vált.

Kardos Ferenc, a találkozó főszervezője, aki maga is elhozta a saját “kis” Bogarát, elmondta, a kőkemény magnak számító, immár összeszokott társaság között 10-15 “elsőáldozó” is van. Hozzátette, örömmel látja, hogy több mint húsz év után ugyanolyan lelkesedéssel jönnek az autósok és a hangulat is mindig baráti marad.

Az egyik ‘79-es évjáratú T2-es Westfalia típusú csoda Kecskemétről érkezett.

– 2005-ben saját kezűleg újítottuk fel, azóta használjuk. Kirándulásokra, találkozókra szoktunk vele járni. Gyomaendrődre már több mint 10 éve, hogy mindig jövünk. Nagyon szeretünk itt lenni, egyfajta varázsa van – mondta Tímár Sándor, a jármű gazdája.

A minibusz jellegű járgányok mellett a klasszikus bogárhátúak tömkelege sorakozott fel, szinte mindegyik más színben.De akadtak újabb gyártmányú és fiákerré átalakított különlegességek is.

Az autók között pásztázva ráleltünk arra a Bogárra is, mely tulajdonosával a kezdetektől fogva részt vesz a találkozón. Berente Gábor – aki szintén Kecskemétről érkezett – rendszámtábláján a Gyoma, és mellette mindig a rendezvény aktuális emblémája, azaz most a 23-as szám szerepelt.

– 52 éves az autó. Tíz éve újítottam fel, azóta csak találkozók alkalmával veszem elő – árulta el a férfi.

Az egyik külsőre sem hagyományos kinézetű autó pedig állathangokat bocsátott ki. Kolompár Zsolt a szomszédos Kondorosról, VW Bogarát külsőleg egy Buggy-ra formázta, tetejére fényt és hangot adó szirénát, valamint egy tölcséres hangszórót helyezett, melyből kutyaugatás, tehénbőgés vagy éppen lónyerítés volt hallható.

A csütörtök estétől vasárnap délutánig tartó találkozón a Bogarak megtekintése mellett számos program várta a helyszínre érkezőket. Esténként élő koncertek, éjszakai fürdőzés, míg napközben ügyességi versenyek, tornász és birkózó bemutatók tették izgalmassá a palettát.