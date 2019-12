A Nyírségből érkezett Vésztő újonnan megválasztott református lelkipásztora

Beiktatták a közelmúltban Vésztő újonnan megválasztott református lelkipásztorát, Dorcsák Ignácot, aki a Nyírségből érkezett Békés megyébe. Hangsúlyozta: azt, ami jó és bevált, meg kell őrizni, tovább kell vinni. Úgy véli, meg kell szólítani a fiatalokat, és ehhez igénybe kell venni akár az internet adta lehetőségeket is.

– Mozgalmasan telt az elmúlt két és fél hónap. Elődöm, Juhász Sándor és felesége a 37 év alatt óriási munkát végzett, iskolát, szeretetotthont hoztak létre, valamint számos szolgálati területet. Ezért nagy feladat és nagy felelősség, egyben kiváltság is Vésztőn református lelkésznek lenni. Folyamatosak a kihívások, foglalkozni kell ugyanúgy a felnövekvő generációval, mint a szépkorúakkal, egyszerre kell megfelelni az egyházi és világi normáknak is – fogalmazott.

Dorcsák Ignác a Nyírségből került a megyébe. Tizenkét éven át szolgált Nyírtura és Sényő gyülekezeteiben. Fiatal házasként került oda feleségével, oda születtek a gyermekeik is. Ahogy fogalmazott, három gyermeket kaptak a Jóistentől: Boglárka harmadik, Ignác első osztályos a vésztői Kis Bálint Református Általános Iskolában, Álmos pedig óvodás.

Elmondta, a Nyírségben hasznos tapasztalatot szereztek, amit most Vésztőn kamatoztatnának. Két műemlék templomot újítottak fel, parókiát korszerűsítettek sikeres pályázatoknak köszönhetően, megismerték, hogyan működik a pályázatok rendszere.

Vésztőn szintén a parókia felújítása előtt állnak. Bár az általános iskola épületegyüttese szép és jó állapotban van, és a különféle felújítások rendre megtörténtek, most előkészítenek egy energetikai pályázatot. Szigetelésben, napkollektorok telepítésében, a fűtési rendszer korszerűsítésében gondolkodnak, valamint szükségessé vált egy tornaterem építése, ez is még egy jövőbeli feladat lesz.

– A szolgálatot úgy képzelem el, hogy ami jó és bevált, azt meg kell tartani, tovább kell vinni, megtöltve fiatalos lendülettel, a mai kor követelményeihez igazítva, de az alapszisztémát, azaz az isteni normát megőrizve – fogalmazott Dorcsák Ignác. Úgy véli, a mai kor lelkipásztorának egyben lelki embernek és menedzsernek kell lennie, koordinálni, szervezni kell a gyülekezeti életet, az intézményeket, kihasználva a kor adta lehetőségeket, igazodni a mai igényekhez.

– Minden reggel áhítattal kezdünk az általános iskolában és a szeretetotthonban, délben déli könyörgést tartunk. A napi alkalmak mellett számos más lehetőség is jelen van életünkben: dolgozói, gyülekezeti bibliaórák, gyermek-istentiszteletek, havonta családi istentiszteletek. Az ünnepi alkalmakat, megemlékezéseket mind a gyülekezetben, mind az intézményekben megéljük. Igyekszünk a gyermekeinkkel együtt részt venni ezeken az alkalmakon, számukra természetessé vált, hogy részei a gyülekezetnek.

– Lelkészként és szülőként is részt veszek az iskola életében, tapasztalom, mire van szüksége a fiataloknak. Nyitni kell feléjük, őket fiatalos hangvétellel kell megszólítani. Az ifjúságot ott kell keresni, ahol van. És akár tetszik, akár nem, ehhez az internetre is szükség lehet. A mai fiatal úgy véli, ha nem vagy fent a világhálón, akkor nem létezel. Én erre azt mondom, hogy ha a fiatal az interneten van, akkor nekem is oda kell mennem. Közvetítenem kell felé, hogy várlak a programomra, hogy fontos vagy nekem. Az Isten eszközöket adott a kezünkbe azért, hogy azokat jóra használjuk. Mindent úgy kell tennünk, hogy az az Isten dicsőségét szolgálja, akár fiatalos lendülettel is – ecsetelte a lelkipásztor.