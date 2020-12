A Mikulás köszönti a Battonyára érkezőket

Battonyán a képviselő-testület első célkitűzései közt szerepelt tavaly az adventi hétvégék programjainak, helyszínének a megújítása. Nagy sikert is arattak a megvalósult hétvégi, közösségteremtő események.

A tavalyi esztendőben minden várakozásukat felülmúlta az a rengeteg érdeklődő, aki jelenlétével megtisztelte azt a négy vasárnapot. Ünnepvárásra idén is nagyon készültek. 2020-ban azonban már minden nagyon más… Vagy mégsem?!

Battonyán a külsőségeiben és programjaiban is megújult rendezvénysorozat az összefogás, az együtt munkálkodás jó példája volt tavaly. 2020-ban is terveztek hasonló programokat, ám a vírushelyzet közbeszólt. Az önkormányzat, az intézmények, a közfoglalkoztatottak, a civilek azonban szeretnék a hangulatot ilyen körülmények között is ünnepváróvá tenni. Ha máshogy nem, akkor külsőségekben: a főtéren már ott a Betlehem, amelynek a megújításán sokat dolgozott Bóka-Gulyás Nóra.

Az adventi koszorún a polgármester az első adventi vasárnapon meggyújtotta az első gyertyát. A város karácsonyfája is hamarosan feldíszítve hirdeti a karácsonyt. Lesznek még egyéb, látványos megjelenítések is a téren, a gyerekek legnagyobb örömére. Hétfőn este is kihelyeztünk újabb meglepetéseket, vigyázzunk rájuk – mondta Balázsné Szabó Erzsébet önkormányzati képviselő.

Annak is jut látnivaló, aki a Mezőhegyes, Mezőkovácsháza-Dombegyház irányába vezető körforgalomnál kicsit lassít: rénszarvasok húzta szánkón a Mikulás köszönti a városba érkezőket.

– A különleges helyzet ellenére is törekszünk arra, hogy meghitt hangulatú és tartalmas legyen ez az időszak mindenkinek. Ezért minden adventi vasárnapon online tartalommal jelentkezünk az ünnepre hangolódás jegyében – nyilatkozta Boros Csaba polgármester.