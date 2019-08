A gyulai óvodában is vannak hősök

Hősképző programot szervezett a Magyar Vöröskereszt a közelmúltban a gyulai Béke sugárúti óvodában. A gyerekek négy állomáshelyen pillanthattak be a legfontosabb egészségügyi ismeretekbe.

Mint azt Görgényi Mária területi vezetőtől megtudtuk, a Magyar Vöröskereszt idén is elindította Hősképző programját, amelynek köszönhetően ingyenes elsősegélynyújtást népszerűsítő és oktatófoglalkozásokat szerveznek országszerte. Ebben az évben már négy hónapon keresztül, augusztustól november végéig várják az érdeklődőket.

A program minden hónapban más témát állít középpontba. Augusztus 12-én a fiatalok világnapját ünnepelték, ebből adódóan kiemelten foglalkoztak az új generáció felkészítésével és a gyermekek elsősegélynyújtásával. Ennek jegyében a Béke sugárúti óvoda felkérésére Hősképző programot szerveztek a közelmúltban.

Nyár lévén az egész várost érintően a Béke sugárúti óvoda volt az ügyeletes, így a település minden részéről érkeztek óvodások és óvónők az eseményre. A hősképzésen összesen hetvennyolc óvodás, húsz óvónő és dajka vett részt. A Vöröskereszt partnerként felkérte az Alföld Ambulance Kft.-t, amelynek szakemberei biztosították a szakmai hátteret, valamint egy modern műszerekkel felszerelt mentőautót is.

– A rendezvényen négy állomást rendeztünk be, ahol a stabil oldalfekvést, az Ambu-baba segítségével az újraélesztést, a sebkötözések és sérülések fajtáit, valamint a negyedik állomáson a mentőautó felszerelését és eszközeinek használatát nézhették, illetve ismerhették meg a gyerekek – ecsetelte Görgényi Mária. – Segítségünkre volt a Gál Ferenc Főiskola ápolási szakára járó önkéntesünk, Földesi Alexandra, illetve a Karácsonyi János Gimnáziumba járó két önkéntesünk, Sárközi Boglárka és Győrfi Nóra, akik elsősegélynyújtó versenyeken is részt vettek már. Ugyancsak jelen volt az Alföld Ambulance munkatársa.

Az esemény elején mind az újraélesztést, mind a stabil oldalfektetést az egész csoport előtt mutatták be, majd a továbbiakban a kis hősök forgásban, kisebb csapatokat alkotva ki is próbálhatták mindezt, akárcsak a sebkötözést. Emellett megnézhették a mentőautó berendezésének működését is. A sebkötözés élethűbbé tételéhez Alexandra művért és műsebet, valamint arcfestékkel „zúzódásokat” készített.

A területi vezető kiemelte: minden gyerek nagy érdeklődéssel figyelte az eseményeket. Kérdéseikre aktívan próbáltak válaszolni, valamint kitörő örömmel próbáltak ki minden lehetőséget, amivel ők is hősökké válhattak. Az óvónők és dajkák is bekapcsolódtak a feladatokba. Az állomásokon mindenki egy matricát kapott ajándékba, amellyel „igazolták”, hogy ott voltak.

– Fantasztikus érzés volt látni a gyerekek érdeklődését és kíváncsiságukat – értékelte a napot Görgényi Mária. – A célunk egyelőre nem az, hogy minden ovisból profi elsősegélynyújtó váljon, hanem az, hogy a figyelmüket, az érzékenységüket sikerüljön felkelteni a témában, valamint az, hogy szerezzenek olyan tudást, amire a későbbiekben építeni tudnak, azt kamatoztathatják.