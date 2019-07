A Bátor Tábor lakóit erősítették a kutyás programmal

A súlyosan beteg gyermekeket segítő hatvani Bátor Táborban tartott foglalkozást a közelmúltban a Gyulai Kutyás Agility Szabadidősport Klub. A fürdővárosi résztvevőknek ma is beleborsódzik a hátuk, amikor visszagondolnak arra, hogy miként találtak egymásra a kutyák és a fiatalok. Az állatok olyan fegyelmezetten és kedvesen viselkedtek, mintha pontosan tudnák, milyen fontos feladattal érkeztek a programra.

A Bátor Táborban súlyosan beteg gyermekeknek szervezünk programokat, akik ezek segítségével átléphetik határaikat – nyilatkozta Vigyikán György táborvezető-helyettes, aki összekötő kapocs is volt a két szervezet között, hiszen a mai napig tagja a gyulai klubnak is. Mint mondta, fontos céljuk, hogy a fiatalok önbecsülését és önbizalmát erősítsék, és az is előfordul, hogy a táborban eltöltött időszak hozzájárul állapotuk javulásához.

A gyerek számára vannak fix foglalkozások, ilyen például a magaskötélpálya, az íjászat, a horgászat, az evezés, a lovaglás – és még sorolhatnánk a számtalan állandó lehetőséget. Emellett valamennyi turnusban elérhetőek olyan blokkok, amikor ők dönthetik el, hogy milyen programot választanak. Ennek részeként jutottak el a Gyulai Kutyás Agility Szabadidősport Klub tagjai is Hatvan mellé, és tartottak foglalkozásokat.

– A külsősök által életre hívott rendezvényekkel kapcsolatban szintén elvárás, hogy struktúrájában és élményanyagában egyaránt szolgálja a tábor céljait – ecsetelte Vigyikán György. – A gyulai csapat pedig maximálisan eleget tett ezeknek a feltételeknek. A program első részében a gyerekek a kutyákkal és a gazdákkal ismerkedtek, majd kisebb csoportokban folytatódtak a beszélgetések, barátkozások. A klubtagok vittek magukkal négy ugróakadályt, egy szlalomot és két kúszóalagutat.

Első bemutatójuk után pedig a fiatalok is végigvezethették azokon az állatokat. Sőt, óriási siker volt, amikor ők maguk alkottak akadályokat. A gyerekek megfogták például egymás kezét, és a kutyák afelett ugrottak át, vagy éppen a lábuk alatt kúsztak, ott szlalomoztak.

A résztvevők az összejövetel végén elmondták, hogy ha lenne kutyájuk, azt milyen szuperképességgel vérteznék fel. Alt Sándorék két, egyenként 90-90 perces foglalkozást tartottak, amit Vigyikán György koordinált. Mindkét esetben szlovák, cseh és magyar gyerekek vettek részt, önkéntes tolmácsok segítségével.

– Minden remekül sikerült, a fiatalok élvezték a közös időt a kutyákkal – értékelt kérdésünkre a táborvezető-helyettes. Az utazást és bemutatót önkéntes alapon vállaló klubot hat gazda-kutya páros (Szabó Márton és Zippo, Baráth Orsolya és Molly, Vencz Mercédesz és Suzy, Molnár Nikolett és Zoey, Peres István és Coco, Cseke Laura és Zig, valamint Alt Éva edző, Alt Sándor elnök, illetve Kolozsi István segítő) képviselte.

Alt Sándor, a Gyulai Kutyás Szabadidő Sportklub elnöke elmondta, bár a társadalmi felelősségvállalás jegyében idősek otthonaiba és fogyatékossággal élőkhöz egyaránt járnak foglalkozásokat tartani, a kö­zelmúltbeli szituáció ennek ellenére újdonság volt számukra is. Vigyikán György kiválóan koordinálta az eseményt, aminek szintén szerepe van abban, hogy ilyen jól sikerült a program. Alt Sándor kiemelte, ha úgy alakul, a Bátor Táborba is örömmel visszatérnek.