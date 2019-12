Vádemelés: egy műszaki hibás traktorral ütötte el munkaadóját

A Gyulai Járási Ügyészség halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat a napokban egy 58 éves büntetlen előéletű medgyesbodzási férfi ellen, aki április végén Medgyesegyházán okozott halálos kimenetelű balesetet.

A férfi áprilisban alkalmi munkákat végzett egy 68 éves medgyesegyházi nő mezőgazdasági vállalkozásában, ennek során rendszeresen vezette a sértett tulajdonát képező traktort. A traktor műszaki hibás volt: a gyújtáskapcsoló meghibásodása miatt a vezetőfülkéből nem lehetett beindítani, csak kívülről, az önindító két csatlakozójának rövidre zárásával lehetett ezt megtenni, és erről a tulajdonosnak is tudomása volt.

A vádlott április 24. napján is talajmunkákat végzett a sértett földjén, majd 16 óra előtt nem sokkal érkezett be a telephelyként szolgáló tanyára; leállította a járművet, azonban a nyomatékváltót sebességben hagyta és a kéziféket sem használta. A jármű mellett állva a sértett és a vádlott megbeszélték a következő teendőt, a vádlottnak a dinnyeföldről egy pótkocsit kellett volna elhoznia a traktorral. Ennek érdekében odalépett a traktorhoz, és a fent írt módon, az önindító két csatlakozójának rövidre zárásával beindította. Mivel sebességben hagyta, elindult a traktor is és elütötte az előtte-mellette álló idős nőt. A vádlott azonnal beugrott a vezetőfülkébe és megállította a járművet, de addigra már a jármű jobb oldali kerekei átgördültek a sértett testén. A sértett a baleset következtében olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen elhalálozott.

A járási ügyészség vádiratában arra tett indítványt, hogy a bíróság a cselekményét beismerő férfival szemben felfüggesztett fogházbüntetést szabjon ki és határozott időre tiltsa el a közúti járművek vezetésétől. Az eljárás a Battonyai Járásbíróságon folytatódik – tájékoztatott közleményében a Békés Megyei Főügyészség.

