Idén is meghirdették az EDWARD Napot

Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (TISPOL) 2019-ben is meghirdette az EDWARD Napot. A kezdeményezés célja, hogy szeptember 26-án senki ne veszítse életét Európa közútjain. Az EDWARD mozaikszó, az European Day Without a Road Death (Európai Nap Közúti Áldozatok Nélkül) szavak kezdőbetűiből tevődik össze.

A TISPOL az EDWARD Nap alkalmával azt szeretné elérni, hogy valamennyi úthasználó gondolkodjon el: mennyire veszélyes lehet a közúti közlekedés, milyen kockázatok érhetik őt a mindennapi közlekedés során, és gondolja át azt is, hogy saját magatartása milyen veszélyhelyzeteket idézhet elő mások számára, és hogyan lehet ezeket a kockázatokat csökkenteni.

A szervezők arra kérnek mindenkit – gyalogosokat, kerékpárosokat, gépjárművek és egyéb közúti járművek vezetőit, önkormányzatokat, tanintézeteket, valamint mindazokat, akiket érint és érdekel a közúti biztonság ügye –, hogy csatlakozzon hozzájuk, tegyen fogadalmat, és ezzel, valamint felelős közlekedési magatartás tanúsításával, hangoztatásával támogassa az EDWARD projekt célkitűzéseit.

A regisztrálásra, és ez egyéni csatlakozásra a projectedward.eu honlapon nyílik lehetőség. Ugyancsak itt tehetnek fogadalmat arra, hogy megtartják a biztonságos közlekedéshez nélkülözhetetlen szabályokat, és erre másokat is ösztönöznek.

A fogadalomtétel során az érintett ígéretet, szándéknyilatkozatot tesz arra vonatkozóan, hogy:

– emlékeztetni fogja a családtagjait, barátait és kollégáit, hogy fordítsanak még nagyobb figyelmet az utakon;

– felkapcsolja a járművön a világítást;

– amikor autót, motorkerékpárt vezet vagy kerékpárt használ, olyan óvatosan közlekedik, ahogy csak tud, a szabályokat betartja;

– még jobban figyel a gyalogosokra, kerékpárosokra, gyerekekre, idősebbekre és a lovasokra is;

– megengedett és biztonságos sebességgel közlekedik;

– ellenőrzi a gumiabroncsokat;

– kiemelt figyelemmel közlekedik iskolák közelében és olyan helyeken, ahol sok a gyermek;

– nem vezet, ha alkoholt vagy vezetésre hátrányosan ható szert fogyasztott;

– előre tekint, és nem megy közel a másik járműhöz;

– mindig figyel arra, hogy be legyen kapcsolva a biztonsági öv és a vele utazóké is;

– nem használja a mobiltelefont, mialatt vezet;

– vezetés során kizárja a külső és belső zavaró tényezőket, csak a vezetésre koncentrál;

– jó példát mutat az utasainak azzal, hogy nyugodtan és biztonságosan vezet;

– ha utas, meggyőződik arról, hogy a járművezető alkalmas a jármű vezetésére.

A TISPOL együttműködők millióival kívánja megvalósítani, hogy szeptember 26-án valóban egyetlen tragédia se következzen be az európai utakon.

A szervezők az előző évek tapasztalataira építve úgy gondolják, hogy az EDWARD jelentős mértékben hozzájárulhat a közúti balesetek, a tragédiák és a súlyos közúti közlekedési balesetek további csökkentéséhez.

… hogy mindenki hazaérjen!