Hatan sérültek meg az utakon hétfőn

Egy nap alatt hat személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt. Háromszor kerékpárosok ütköztek egymással. A rendőrség a balesetek megelőzése érdekében figyelmet kér a közlekedőktől.

Hétfőn a Gyomaendrőd és Körösladány közötti úton történt halálos baleseten kívül további öt személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetről érkezett bejelentés a rendőrségre.

Három esetben kerékpárosok ütköztek egymással.

Először Békéscsabán, az Orosházi úti felüljáró járdáján, 7 óra körül ütközött össze két kerékpáros. A balesetben egyikőjük könnyebben megsérült.

Négy órával később, szintén Békéscsabán, az Illésházi utca és a Trefort utca kereszteződésében hajtott egymásnak két biciklis, ennek a balesetnek egy súlyos sérültje van.

Végül Szarvason, a Szabadság út melletti kerékpárúton, 15 óra 45 perc körül egy elektromos kerékpárral közlekedő férfi összeütközött egy biciklis gyermekkel, a kislány nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett.

A kerékpáros balesetek után, 18 óra 30 perc körül Sarkad külterületén egy motorkerékpáros férfi hátulról nekihajtott egy pótkocsis traktornak. A mentők a férfit súlyos sérüléssel vitték kórházba.

Békésszentandrás külterületén, a 44-es számú főúton, 22 óra körül egy személygépkocsival közlekedő férfi letért az útról és árokba csúszott. A férfi, aki a gyanú szerint ittasan vezetett, könnyű sérülést szenvedett.

A rendőrség kéri a közlekedőket, hogy tartsák be a szabályokat, legyenek figyelmesebbek azért, hogy a közlekedési baleseteket elkerüljék, megelőzzék! A kerékpárosok is tartsák be a kanyarodási, elsőbbségadási szabályokat és közlekedjenek óvatosan! Őket nem védi karosszéria, akár egy kisebb ütközésnek is súlyos következménye lehet.