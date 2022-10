Ajtai Miklós: – Első ellenfelünk egy olyan szegedi gárda volt, amely az OB I-es csapatuk kötelékéből álló huszonéves játékosokból áll. Valamennyien remek kondícióval rendelkeztek, technikásak, gyorsak. A mezőnyből kilógó együttes ellen tisztességesen helytálltunk, még úgy is, hogy ellenfelünknél három játékos ezúttal nem jött Békéscsabára. Céljuk, hogy az OB I. B-be felkerüljenek. Ellenük kihoztuk magunkból a maximumot, de már ekkor a kecskemétiek elleni rangadóra koncentráltunk, akikkel korábban is nagy csatákat vívtunk, miként most is.

– Jól kezdtük a találkozót, mindenki száztíz százalékon pörgött. Egyszer ugyan felzárkózott ellenfelünk, ám a folytatásban ismét föléjük kerekedtünk. A csapat remekül védekezett, a támadások során is jól muzsikált, a visszatérő Vozár Miklós kapusunk jó százalékon védett és örülök, hogy Miklós Attila ismét gólt lőtt. A győzelem igazi csapatmunka volt, ráadásul a fiatalok is sokat hozzátettek az idei első győzelmünkhöz.

Az állás négy forduló után: 1. Szeged 12, 2. Szegedi UVTE 9, 3. Csongrádi VVSE 7, 4. Szegedi VTK 4, 5. Swietelsky-Békéscsaba 3, 6. Kecskeméti VE 0.