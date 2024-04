Giricz Laura csapatkapitány 2018-ban érkezett Mosonmagyaróvárról Békéscsabára és azóta stabil tagja a felnőtt csapatunknak.

– Hat éve játszom és élek Békéscsabán, számomra fontos, hogy a város fent maradjon az NB I-es kézilabda térképen. Remélem, hogy az idén is kiharcoljuk a bennmaradást és hazai környezetben, lelkes szurkolóink előtt jövőre is első osztályú meccseket tudunk játszani. Addig is fontos feladatok állnak a csapat előtt, és bízom benne, hogy közösen a szurkolóinkkal elérjük a célunkat – nyilatkozta a klub hivatalos közösségi oldalán Giricz Laura a szerződés aláírását követően.

Horváth Gréta 2022-ben igazolt Békéscsabára és az idei szezonban szerzett 43 góljával a házi góllövőlista 5. helyét foglalja el.

– Örültem, hogy találkoztak az elképzeléseim a klubvezetés terveivel. Szeretem a várost, úgy gondolom, hogy egy nagyon jó közösség épült itt és a szakmai munka is magas szintű. Remélem, hogy a szezon hátralévő részében és a következő idényben is elérjük majd a céljainkat – mondta el Horváth Gréta.