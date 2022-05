Ajtai Miklós: – Sportos napunk volt ma, mondhatni egyben, szünet nélkül játszottuk le a két találkozót, ami beillett egy kétórás kemény edzésnek is. Az első találkozón sokáig partiban voltunk a budaörsiekkel, akiktől az első fordulóban is vereséget szenvedtünk, ám most tisztességesebben helytálltunk ellenük. Tizennégy egyforma képességű játékosuk van, amivel mi nem tudtunk versenyezni. Viszont jó volt rávezető meccsnek a második ellenfelük előtt. A Sportliget ellen örömjátékot játszottunk, amikor kellett, odatette magát a csapat, és végül magabiztosan nyertünk, ami egyben azt jelenti, hogy a végső rájátszásban megszereztük első pontjainkat.

Az állás a 13-16. helyért, négy forduló után: 1. Poseidon VSE Budaörs 12, 2. Kecskeméti VE 9, 3. Swietelsky-Békéscsaba 3, 4. Sportliget SE Budapest 0.