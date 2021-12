A pandémia az ország legrégebbi szilveszteri futóeseményét sem kímélte tavaly, amit a helyzet súlyossága miatt akkor le kellett fújni. A vírus sokadszorra is próbára teszi az emberiséget, és persze a viharsarki sportesemény szervezőit is. A Kopp Békéscsabai Atlétikai Club által több mint három évtizede változatlan népszerűséggel futó gálája az egyik legvidámabb kihívás, amelyen évente több mint hatszáz futó áll rajthoz. A hagyományoknak megfelelően idén is a városi sportcsarnoknál tartják a rendezvényt. A program szerint a 8.30-as kapunyitás után a sportcsarnok előterében átvehető a rajtszám, de 9 óráig a helyszínen korlátozott számban még lehet nevezni (az online nevezés csütörtökig lehetséges 9 és 16 óra között a bcsac.hu oldalon, bővebb információ: www.bcsac.hu, facebook.com/bcsac felületeken). A szervezők a helyszínen öltözési lehetőséget is biztosítanak. 9.30 órától kezdődik a közös bemelegítés, a Strong Body edzőterem sportolói várják a futókat.