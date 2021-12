Online nevezés december 29-ig lehetséges: bcsac.hu oldalon. Bővebb információ: www.bcsac.hu, facebook.com/bcsac.

A célban egyedi éremmel és OTP-ajándékkal várnak minden futót. A kilencszeres győzelmével a rendező klub rutinos versenyzője, Tábor Miklós vezeti az éremtáblázatot, aki most is rajthoz áll, és két fiatal csabai futóval, Karsai Gábor és Zahorán Milán korosztályos országos bajnokokkal küzd majd az érmes helyezésekért. A nők mezőnyében ott lesz az USA-ban tanuló és az ünnepekre hazatérő Novák Natália is, aki remek évet tudhat maga mögött. Értékes díjak, ajándéksorsolás mellett a legötletesebb jelmezben futó Békéscsaba város különdíját kapja.