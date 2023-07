Dr. Elek Tibor, a Gyulai Várszínház igazgatója elmondta, a GarázsMacbeth után a Pengetangó a második ősbemutató a teátrum nyári évadában. A darabot a vajdasági származású kortárs szerző, Verebes Ernő írta, zenéjét Cári Tibor szerezte, míg az előadás rendezője Tapasztó Ernő, az Aradi Kamaraszínház igazgatója.

A sajtótájékoztatóra az interneten keresztül bejelentkező Verebes Ernő elmondta, a tangó mint életérzés, mint a Jorge Luis Borges argentin íróra jellemző életfilozófia érintette meg.

– Az 1800-as évek végén, 1900-as évek elején megjelenő, majd az egész világon elterjedő tánc a férfi-nő kapcsolat demonstrációja, s onnan válik egyetemessé, élet-halál kérdésévé – tette hozzá. Mint megtudtuk, a darabban egy európai fiatalember is szerepel, így a közvetlen nexusunk is megjelenik benne, ahogy a vagányság, a pengeélre menő harc is.

Cári Tibor elöljáróban elmondta, a tangó ritmikai és hangulati világa már évek óta átitatja a zenéjét, folyamatosan megjelenik az előadásokhoz írt zenéiben. Mint kifejtette, a musicaldráma zenéje is tangó érzületén alapul, de itt nem annak klasszikus formájára, hanem a kortárs és modern zenei világ és a tangó fúziójára kell gondolni, ami még színháziasabbá teszi a darab zenei világát.

Tapasztó Ernő arra hívta fel a figyelmet, hogy egy kiváló nemzetközi csapat viszi színre az előadást, amelynek tagjai olyan egységet képeznek, mintha már húsz éve együtt játszanának. Elmondta, egy összetett színházi előadást láthat majd a közönség a művészeti ág szépségtől tragédiáig terjedő komplexitásával.

Murvai Dávid koreográfus mestere, Budai László szavait idézve kiemelte, a tangóban minden benne van, ami egy férfi és egy nő között megtörténhet. Ott van benne a találkozás, az egymásra találás, a civakodás, a szakítás, a kibékülés. A köztudat egyébként ebből a szexualitást szereti kiemelni. Elárulta, oktatóként ugyancsak gyakran látja, hogy a tánc mennyire magában hordozza a párdinamikát.

– A tangó komplex önismereti, feltáró fejlesztő módszernek is tekinthető – tette hozzá.

A felkészüléssel kapcsolatban elmondta, a rövidebb próbafolyamat miatt a legalapvetőbb szintekig visszabontják a mozgást, a tangó legesszenciálisabb, a „séta az ölelésben” megközelítéséig.