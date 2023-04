– A városi közgyűlésén ülésén azt mondta, hogy 0-24-ben elérhető könyvtárban gondolkodik. Mit értett pontosan ez alatt?

– Semmikép sem azt, hogy éjjel-nappal nyitva lesznek fizikailag is az ajtók, és lehet jönni bármikor olvasni, könyvet kölcsönözni, mert ez a kapacitásokat figyelembe véve lehetetlen – még ha olvasói igény lenne is rá. Azokra az online lehetőségekre, virtuális platformokra gondoltam, amelyeket a könyvtár használni és szolgáltatni tud az érdeklődők számára a nap 24 órájában. Ha hozzáférést biztosítunk az elektronikus könyvekhez, magazinokhoz, folyóiratokhoz, vagy akár virtuális kiállításokat teszünk elérhetővé, akkor lényegében az intézmény 0-24-ben elérhető. A digitális technológiákkal kiszélesíthető a könyvtár nyitva tartása, bárhonnan és bármikor elérhetővé válik. Emellett továbbra is hangsúlyos és elengedhetetlen funkció marad a könyvek kölcsönzése, a tanulás és a munka segítése, a személyes találkozási alkalmak biztosítása a helyiek számára.

– Milyen további újdonságokat, terveket fogalmazott meg?

– Országosan egyedülállók azok a szolgáltatási platformok, információs technológiák, amelyekkel rendelkezünk. Gondolok itt a Digilabor alkotóműhelyre, a séta alkalmazásra, de lehetőség van digitális tananyagot is létrehozni, illetve itt van például a tizenöt éve működő online enciklopédia, a BékésWiki. Ha a jelenleg is meglévő szoftverekre, infrastruktúrára tervszerűen és célzottan nagyobb hangsúlyt fektetünk, akkor még intenzívebben ki lehet elégíteni az igényeket. Tehát a meglévő szolgáltatások bővítése az egyik fő feladat. Emellett figyelni kell a szakmai újdonságokra, együttműködési lehetőségekre. Most, a Petőfi emlékév kapcsán egy olyan idővonal-készítő szoftverkomponenst vásárolt meg a könyvtár, amely felhasználható helyismereti tartalmak bemutatására, népszerűsítésre. A Békési gyűjteményre, azaz Békés vármegye legnagyobb helyismereti gyűjteményére alapozzuk az újabb könyvtári szolgáltatásokat, széles körben elérhetővé téve az információkat.