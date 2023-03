– Az is lett, mégpedig matematika-könyvtár szakos. Nem egy szokványos párosítás. Miért ezt választotta?

– Elsőre úgy tűnhet, hogy furcsa a reál és a humán vonal összekapcsolása miatt. Akkoriban azonban már megjelent a számítógép, majd betört a könyvtár világába is, például a katalogizálásba. Később egyre nagyobb teret hódított a könyvtári rendszerek felépítésében. Szóval, az élet bebizonyította, hogy a kettő nagyon közel áll, állhat egymáshoz. Persze, az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a gimnáziumban olyan matematika tanárom volt Bajnok Zoltán személyében, aki megkedveltette velem ezt a tantárgyat, nagyon jól tanította.

– A könyvtárhoz visszatérve, igazgatóként nem érte be azzal, hogy „csak” egy hagyományos szolgáltatásokat nyújtó megyei intézményt vezessen. Programok sokaságát hozta be az író-olvasó találkozóktól a koncertekig, a kiállításoktól az ismeretterjesztő előadásokig.

– Mindig valami újat is adni akarunk a látogatóinknak, és figyelemfelkeltő programokkal minél több embert becsalogatni a könyvtárba. Természetesen azzal a szándékkal is, hogy ismerjék meg szolgáltatásainkat, melyek folyamatosan bővültek. Érdekes, izgalmas, széles érdeklődésre számot tartó, a kultúra minden részét bemutató, változatos programokban gondolkoztunk. No, és olyanokban, melyekre pályázni lehetett, hiszen az anyagi forrásokat biztosítani kellett. Úgy gondolom, a Békés Megyei Könyvtár egy rugalmas intézmény, mely megfelel az új kihívásoknak is.

– Hobbija az utazás, nyugdíjas éveiben bizonyára több ideje jut erre. Hova szeretne még eljutni?

– Mindenhova. Persze, ez nem lehetséges, de főként Magyarország olyan részeit szeretném felkeresni, ahol még nem jártam. Nem tudom, hogy miért, de szeretnék eljutni például Ráckevére. Nagyon szeretem a barlangokat, a hegyeket, az erdőket is, régebben sokat túráztunk a családdal, a barátokkal. Az utóbbi időben a gyaloglás maradt, fél óra otthonról be a könyvtárba, este félóra haza.

– Azt egy könyvekkel napi kapcsolatban álló embernél nem lehet kihagyni, hogy mit olvas legszívesebben. Önnél milyen olvasnivaló vezet? – Ez az életkortól és a munkától is függ. Nagyon szeretem a verseket, a szépirodalmat, de leginkább a szakmai kiadványokat forgattam. Mégpedig, hogy képben legyek mindennel a hivatásomban, fejlődjek, gyarapodjon a tudásom, ötleteket merítsek. Ezentúl olyan hosszabb családregényeket is előveszek, melyek tervben voltak, de idő híján kimaradtak.