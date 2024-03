A Kisharang bölcsőde ünnepélyes átadóján Erdős Norbert elöljáróban arról beszélt, hogy a kormány 2010 óta a családpolitika irányába nagy lépéseket tett. Példaként említette a tavalyi, a személyi jövedelemadó juttatások mentén azt a 685 milliárd forintot, amibe beletartozik például a 25 éven alattiak és a 4, vagy több gyermekes anyukák SZJA kedvezménye.

Átadták Orosházán a felújított Kisharang bölcsődét. A szalagátvágáson balról Dávid Zoltán, Bogárné Kiss Ildikó, Erdős Norbert Fotó: Csete Ilona

– A bölcsődék világában is komoly az elköteleződésünk. Míg 2010-ben 326 helyen, idén már több mint 1100 helyen van bölcsőde. A férőhelyek szám is megduplázódott. A fiatal szülőknek ez óriási segítség. E falak között nagyon komoly és biztonságos szakmai munka zajlik. Az orosházi bölcsőde 340 millió forintos beruházásával szinte teljesen megújulhatott. A fejlesztésnek köszönhetően a bölcsőde épületének részleges földszinti átalakítása és a szintráemelést követően, az épület új tetőterének a beépítése is megvalósult. Gratulálok a beruházásban részt vevőknek és a dolgozóknak, akik a munkák ideje alatt is biztosították a szolgáltatást.

Kisharang: az intézmény a hetvenes évek óta működik

Dávid Zoltán megemlítette, hogy ez az intézmény a hetvenes évek óta működik. 2012-ben egy sikeres pályázatnak köszönhetően megújult, bővült 76 férőhelyesre.

Erdős Norbert és Dávid Zotán a sószobában. Fotó: Csete Ilona

– Majd egy sikeres pályázatnak köszönhetően 2022-ben újabb felújításba kezdtünk. Sok egyeztetés, sok munka volt ebben a fejlesztésben. Példás, ahogy a kivitelezés ideje alatt is teljes kapacitással működött a bölcsőde. A gyerekekért megérte a sok fáradozás. A korszerűsítés eredményeképp egy minden igényt kielégítő, az előírásoknak és a szülők elvárásainak is megfelelő szép bölcsőde lett a Kisharang, új főzőkonyhával, fedett játszórésszel, új játékokkal. Az intézmény minden feltételt biztosít ahhoz, hogy a kisgyermekek megfelelő körülmények között cseperedjenek – fogalmazott a városvezető, majd Bogárné Kiss Ildikó, Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ intézményvezetője arról beszélt, hogy régi vágyuk vált valóra. Kívül, belül megújultak a bölcsőde. Sok új játékkal, fejlesztő helyiséggel, sószobával és modern főzőkonyhával gazdagodtak.

Boldogan használják a játékokat a gyerekek

– Örömmel látjuk, hogy a kisgyermekek az udvaron telepített fejlesztő játékokat is milyen boldogan használják. Hosszú út vezetett idáig. 2022 őszén kezdődtek a munkák, jelentősen átalakították az itt dolgozók megszokott életét. Óriási alkalmazkodó képességet kívánt ez az időszak. A szerető légkörrel, optimista hozzáállással a kollektíva ezt is megoldotta. Ez a megújul létesítmény mostantól optimális helyszínt biztosít a kisgyermekek fejlődéséhez – az intézményvezető megköszönte a szülők türelmét, a dolgozók elhivatottságát, a projektben dolgozók szakértelmét.