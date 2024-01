– Meglepődtem, hogy a bejáratnál kihelyezték a díjat, azt hittem, hogy féltve őrzik.

– A titkárságon gyűjtjük ezeket a relikviákat, trófeákat. Most az újdonság erejével hat, sokan mondták, hogy kíváncsiak rá, ezért pár hétre kihelyeztük, de utána odakerül a többi mellé. Ezek egy 12 éves munkának a gyümölcsei. Tudni kell, hogy egy kétlépcsős folyamatról van szó. Van a Minősített Közművelődési Intézmény Cím, amelyet az intézmények a tevékenységeik alapján kaphatnak meg, mint a rendezvényszervezés, a kiállítások, a közösségek. Ezt a címet is rendre megpályázzuk. Ha pedig egy intézmény a címet kiérdemli, akkor jogosulttá válik arra, hogy pályázzon a Közművelődési Minőség Díjra. Sikerült elérni 2013-ban és 2018-ban is, most pedig harmadszorra.

– Ami az országban egyedülálló teljesítmény. Milyen érzés elsőnek lenni?

– Amikor 2018-ban jeleztük, hogy újból megpályáznánk a díjat, szóltak, hogy nincs szükség rá, mert örök érvényű. Ugyanakkor ez egy minőségi értékelés alapján megítélt elismerés, ezért mondtam, hogy ez nem jó, mert mi történik, ha egy intézmény romlik, gyenge teljesítményt nyújt. Hogyan nézhetünk a saját szemünkbe, ha nem tudjuk bizonyítani, hogy továbbra is minőségi munkát végzünk. Ekkor engedélyezték másodszorra is, hogy megpályázzuk, azóta pedig a jogszabály is megváltozott, így van lehetőség ismételni. Az országban egyedüliek vagyunk a három díjjal, de olyan sincs másik, amelynek kettő lenne, tehát 7 év fórban vagyunk mindenkivel szemben. Fantasztikus látni, hogy a díj minden követelményét meg tudta csinálni az intézmény, nem csak papíron. A számadatok, a látogatottság, a bevételi eredmények, az intézményhez csatlakozó közösségek magas száma – 130 körüli közösséggel vagyunk kapcsolatban – mind azt igazolják, hogy a békéscsabaiaknak, a Békéscsaba környékieknek fontos az intézmény, szeretnek ide járni. Megosztják, ha örömet szerzünk nekik, és jó szándékkal jelzik, ha hibázunk. Boldogok lehetünk, de elégedettek nem, a minőségfejlesztésnek pont ez a lényege. Holnap még jobbnak kell lenni; és azzal a hittel, gondolkodással megyünk tovább, hogy ezzel is a békéscsabaiakat szolgáljuk.

– Ha a Csabagyöngye Kulturális Központról van szó, nem lehet megfeledkezni arról, hogy a központi épület mellett kis házak is az égisze alá tartoznak. Mekkora szerepük van nekik a díjban?

– Ez közös munka. A látogatószám sem annyi, mint amennyi a központi épületé, évente 80-100 ezer érdeklődőt vonzanak a kis házak. Ezek közül négy közösségi célú, egy pedig a Munkácsy Emlékház, amely másfél éve üzemel újra. A turisztikai cél felülírta a korábbi kiállítóhelyi és közművelődési irányt. Igyekeztünk a turisztikai vonzerejét megemelni a felújítással, és úgy tűnik, hogy bejött. Beleillik abba a turisztikai desztinációba, amelyet Gyula és Békéscsaba jelent, az Almásy-kastéllyal és a várral összecseng a Munkácsy Mihály Múzeum és az emlékház, vonzó kulturális turisztikai élményt tudnak biztosítani az ide érkezőknek.

– Az előző év az energiaválság miatt korlátozásokkal indult. Végül milyen esztendőt zártak?

– Három hónapon át csak a kis házak mentek, azok is korlátozásokkal, a központi épület be volt zárva. De így is ugyanannyi bevételi tervünk volt, mint előtte. Nagyon jelentős, 80 százalékot meghaladó bevételi többlettel sikerült zárni az évet, úgy is, hogy az év lényegében nem 12 hónap volt, hanem csak kilenc. Jól bejött a műsorpolitika, és jelentős eredmény, hogy visszaépültek a közösségek a koronavírus-járvány után, amiért szintén keményen kellett dolgozni. Az energiaválságból is sikerült elég jól kijönni, ami komoly odafigyelést igényelt. Stabil alapról tudtuk indítani a mostani évet, amit megpróbálunk úgy megszerkeszteni, hogy sokkal erősebb legyen, mint amilyen a tavalyi volt.

– Újdonságok is várhatók?

– Ha nem is újdonságok, de az elmúlt időszak próbálkozásait megerősítjük. Nyáron tartunk bent nagy eseményeket, és megvan az az előnyünk, hogy ha kinyitjuk az Agóra terem tetejét, akkor a csillagos ég van felettünk. Így azt az érzést kelti, hogy szabad téren van az esemény. Ha lesz megfelelő kínálat, akkor nyáron újból lesznek nagy előadások az Agórában. Emellett tovább csináljuk a teraszt, ennek akadnak még hiányosságai, hangszigetelőkre van szükség ahhoz, hogy ne zavarjuk a környezetünket. Idén átalakul kicsit a stég is, mivel lesz nyáron labdarúgó-Európa-bajnokság és olimpia is, ezek a szabadtéri eseményeket is befolyásolják.

– Minden más pedig mehet tovább úgy, ahogy eddig? Hiszen úgy tűnik, a recept bevált.

– Mindig kell változtatni. Mindig szükség van a megújulásra, nagyon nagy a verseny. Mondok egy példát: a 2000-es évek elején vezettük be a pici műsorfüzetet. Amikor volt a beruházás, volt egy szünet, de ahogy megnyílt a nagy ház, újból előkerültek ezek a négyzet alakú brosúrák. Tavaly voltunk egy szakmai konferencián, és ezekre rendre viszünk műsorfüzeteket, válogatunk egymáséiból. Itt azt láttuk, nemcsak mi, három-négy másik intézmény is négyzet alakú füzetekkel dolgozik. Ezért változtatunk, mert sokan csinálják azt, amit mi. Erősíteni kell az online megjelenést is, fontos, hogy kellő nyomatékkal ott legyünk. Vadonatúj honlappal rukkolunk elő, amely segíti majd a jegyeladást is, ez nagy könnyebbséget a látogatóknak, és tovább növeli a keresletet. Apróságok ezek, de összességében komoly előrelépést jelentenek. Pont a minőségfejlesztés volt az, ami megtanított minket arra, hogy az apró dolgokra a lehető legnagyobb figyelmet fordítsuk. Sok olyan részletet kellett kidolgozni, amelyek aztán kinőtték magukat, és egy erősebb, jobb megoldást eredményeztek.