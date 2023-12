A Nemzeti Kulturális Alap - Magyar Géniusz Program Ideiglenes Kollégiuma kiírásán elnyert közel 97 millió forint pályázati forrásból megújul az állandó tárlat és létrejön egy új. Hamarosan nyitunk – olvasható a múzeum oldalán. A szorgos mindennapok után most pihennek egy szusszanásnyit a szakemberek.

A vitrinekben is minden a helyére kerül. Fotó: Facebook

Józó Tamásné, az intézmény vezetője annyit elárult, a vitrinek, a bútorok a helyükre kerültek a teljesen átformált múzeumi terekben. Azok berendezése, feltöltése zajlik majd január 8-ától újult erőbedobással.

Legutóbb még arról posztoltak, hogy a múzeumigazgató boldog, mert a családfa is megérkezett, sőt, már a helyére is került. Hírportálunk érdeklődésére azt is elmondta: az első Orosházára betelepülő családok neveit tartalmazza a családfa.