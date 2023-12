Az 1920-as években hazánk túl van az első világháborún. Rengeteg a veszteség, az emberek gyászolnak, élelmiszerhiány van, magas az infláció. De a karácsony akkor is karácsony volt.

A múlt század újságjait böngészve Ugrai Gábor azt látta: 1913-ban derűlátó, reményteljes cikkek jelentek meg, az emberek várták az 1914-es évet, hisz úgy gondolták, az az esztendő jobb lesz, mint az előző – akkor még nem tudták, hogy egy szörnyű világháború fog kirobbanni. Ahogy a történelemtanár fogalmaz, az 1920-as évek cikkjeiből kitűnik, hogy – érthető módon – akkoriban mindent átjárt Trianon tragédiája.

A beszélgetésből kiderült, ekkoriban is állítottak már karácsonyfát, ezt viszont csak a gazdagabb családok engedhették meg maguknak. Ugrai Gábor elmesélte, mi is az a kiskarácsony és nagykarácsony, illetve azt, hogy honnan is ered a szaloncukor. Elhangzott, hogy ekkoriban álltunk át a 12 órás időszámításról a 24 órás rendszerre, illetve ezekben az években vezettek be új pénznemet is hazánkban.

