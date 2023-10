Működik a közvilágítás a csabai futófolyosón

Az önkormányzat döntése értelmében működik a közvilágítás az Élővíz-csatorna menti futófolyosón, amelyet a Wenckheim turista- és kerékpárút kialakítását célzó beruházás keretében újítottak fel – ismertette Opauszki Zoltán városi tanácsnok. Hozzátette, a szakaszt így immár sötétedést, naplementét követően is tudják használni a sportolni vágyók, a bringások és a futók.

Optikai alapú hálózatot fejlesztenek a csabai járásban

Lezárult az az összességében 1,3 milliárd forintos, hazai forrásból és 811 millió forintos európai uniós támogatással megvalósult, közel hatéves projekt, amelynek keretében az MVM NET Zrt. optikai alapú hálózatot fejlesztett a békéscsabai járásban. A cél az volt, hogy az újgenerációs, szélessávú (NGA) hozzáférési hálózattal le nem fedett igényhelyeket is lefedhessék. A hálózati végpontok sávszélessége minden helyszínen legalább 30 Mbps lett. A Szupergyors Internet Program keretében végzett hálózatfejlesztés a járás nyolc települését érintette.

Átvette képviselői megbízólevelét Nagy Sándor

Átvette önkormányzati képviselői megbízólevelét Nagy Sándor csütörtökön a városházán. Gojdárné dr. Balázs Katalin, a helyi választási bizottság elnöke elmondta, hogy Hanó Miklós alpolgármester, önkormányzati képviselő elvesztését követően megüresedett a mandátum a 9. számú egyéni választókerületben. A hatályos jogszabályok alapján, jelölőszervezetekként a Fidesz és a KDNP voltak jogosultak ara, hogy eldönthessék: azok közül, akik szerepeltek 2019-es önkormányzati választáskor a kompenzációs listán, melyik jelölt vegye át a megbízólevelet.

Külföldi gyakorlatról számoltak be a Trefortos diákok

A hegesztés és a gépi forgácsolás területén a legmodernebb technológiákkal, az újabb irányzatokkal ismerkedhettek meg a bemutatkozó cégeknek köszönhetően a trefortos diákok és oktatók azon a szakmai napon, amelynek a Békéscsabai Szakképzési Centrum (BSZC) adott otthont. A középiskolában a szakmai nappal párhuzamosan Erasmus-napot is rendeztek, amelyen élménybeszámolókat tartottak azok a diákok és oktatók, akik nemrég külföldön jártak szakmai gyakorlaton. A turnusok általában 28 naposak, ebből 20 munkanap, és hihetetlen élményekkel gazdagodnak a tanulók többek között Finnországban, Portugáliában és Máltán.

Felújították a Nemes Tihamér technikum szaktantermét

Felavatták azt a szaktantermet csütörtökön a Gésziben, a Nemes Tihamér technikumban, amelyet a Linamar támogatásával újítottak fel. Itt tanulnak a mechatronikai technikusok és a gépgyártás-technológiai technikusok, ennek megfelelően több tárgyat is kiállítottak a helyiségben, a differenciálműtől a kapcsolótengelyen át a közösnyomócsőig. Maczik Mihály igazgató elmondta, hogy a középiskola ezer szállal kötődik a Linamarhoz, a kapcsolat több éves múltra tekint vissza. Hangsúlyozta, hogy a cég nemcsak most, a szaktanterem kialakításával, hanem máskor és más módon is segíti az intézményt: példaként hozta fel a robotversenyt, a projektnapokat, más helyiségek rendbe tételét.

Az egykori leánygimnáziummal ismerkedtek a csabai városvédők

Folytatódott a Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület Nevezetes iskoláink című sorozata. Az egyesület tagjai ezúttal a Békéscsabai SZC Vásárhelyi Pál Technikum és Kollégium épületének múltjába kaphattak betekintést. Az iskolát és annak épületét az intézmény dísztermében mutatta be Schnider György, aki 2016 óta az intézmény igazgatója. Ezután a csoport körbejárta a létesítményt, ahol még több érdekességet tudhattak meg az épületről.