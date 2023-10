Vörös Ferenc rendőr ezredes, megyei rendőr-főkapitány elmondta, két vármegye tizenegy csapata mérte össze tudását, az életszerű helyzetekben a gyakorlatias megoldások értek igazán jó pontokat. Tálas Csaba igazgató hozzátette, a leleményességre, kreativitásra is épülő viadal mellett színvonalas bemutatókban, látványos pályaorientációs programokban lehetett része a rendészeti tanulóknak.

Fotó: Imre György

A közös bemelegítés után a gyorsaság, szakmai felkészültség, az ügyesség is számított az akadálypályán, a kerékpáros versenyen, a határrendészeti feladatoknál, a bűnügyi vetélkedőn, a légpuska-lövészetnél és az öltöztetős feladatnál. A Road-show prezentálta a rendőri hivatás sokszínűségét és szakterületeit; gépjármű-, fegyverzettechnikai-, intézkedéstaktikai-, baleset- és bűnmegelőzési-, valamint kutyás bemutató is várta a diákokat, akik több, különleges szakmacsoporttal is találkozhattak.