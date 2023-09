Dr. Becsei László főigazgató főorvos köszöntőjében elhangzott, a Békés Megyei Központi Kórház fő céljai között szerepel a vezető halálokok között szereplő szív-, és érrendszeri, illetve a daganatos megbetegedések gyakoriságának, és az azokban szenvedő páciensek elhalálozási arányának csökkentése. A betegségek felismerése, diagnosztizálása és gyógyításának feltétele pedig a korszerű eszközök használata. A vissza nem térítendő, 800 millió forintos Európai Uniós pályázat épp ezen céljukat segíti megvalósulni, hiszen a projekt elnyerésével és az eszközök beszerzésével jelentős lépést tettek a Békés vármegyei lakosság ellátási színvonalának javításában és a szakmai szolgáltatások területi kielégítésének érdekében.

A főigazgató főorvos elárulta, hogy az eszközök telepítésén túl a kardiológiai invazív laboratóriumban átalakítást is kellett végezniük, hiszen az 2015-ben egy készülékre lett megépítve és kialakítva. Időközben azonban kiderült, hogy egy vármegye lakosságát két angiokardiográfiás (DSA) berendezéssel lehet megfelelően ellátni, ami immár a gyulai kórházban adott. Az eszközről elmondta, a korábbiaknál jóval alacsonyabb sugárterhelést okoz a betegeknek, jobb felbontással rendelkezik, és mesterséges intelligencia vezérléssel képláncot tud képezni, így mind a hét röntgen paraméter valós időben optimalizálódik. Hozzátette, az izotópdiagnosztikai laboratóriumba pedig egy darab SPECT/CT eszköz került a daganatos betegek legkorszerűbb diagnosztizálásának céljából. Mindkét berendezést szeptember közepén építették be a helyére, és immár kollégáik oktatása is megtörtént a használatukat illetően.

Fotó: Kiss Zoltán

Dr. Kovács József országgyűlési képviselő és egykori főigazgató főorvos visszaemlékezett, 1900 és 1920 között a gyulai intézmény már Magyarország legnagyobb vidéki közkórházává nőtte ki magát, és mindig igyekezett az adott kor színvonalának megfelelően működni. Ő maga 1972-ben lépte át a kórház küszöbét, és máig nyomon követi az itt folyó munkát, aminek több évtizedig aktív résztvevője is volt. Hozzátette, még most is jól emlékszik az első gyulai angiográfiás vizsgálatra, amely a korábbi sebészeti tömb földszintjén valósult meg. Azért volt rá szükség még kezdetleges körülmények között is, mert az érsebészet már igen korán kezdte bontogatni szárnyait a kórházban, és az első tervezett végtagmegmentő érműtéthez 1973-ban szükség volt rá.

Az országgyűlési képviselő hangsúlyozta, a kormányzati és a jelenlegi EFOP-os pályázatnak köszönhetően a gyulai kórház immár korszerű körülmények között látja el a pácienseket, ráadásul rendkívül jó szakmai színvonalon. Öröm számára látni az intézmény folyamatos fejlődését.