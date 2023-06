Szebellédi Zoltán, a KDNP megyei elnöke ismertetve az előzményeket elmondta, 2020 júliusában vetődött fel, hogy Újkígyóson nincsen méltó emlékhelye a trianoni békediktátumnak. A KDNP helyi szervezetének ülésén aztán javaslatot tettek egy szobor felállítására, a kezdeményezést pedig az Újkígyósért Közalapítvány vállalta magára.

A kuratórium ennek érdekében szoborbizottságot alapított, melynek tagjai között van Harangozó Imre, az Újkígyósért Közalapítvány elnöke; Botyánszki Pál László polgármester; Ilyés Zsolt plébános, kuratóriumi tag; Horváth-Gazsó Adrienn önkormányzati képviselő, művésztanár, a kuratórium tagja, továbbá Szebellédi Zoltán, a KDNP helyi szervezetének vezetője és a szoborbizottság tagja.

A szobor bronzból készült, talapzata sütői mészkő.

Az alkotás elkészítésével Gera Katalin újkígyósi születésű szobrászművészt, a város díszpolgárát bízták meg, aki fiával és egyben társalkotójával, Csernák Mátéval tervezte meg az emlékművet. Szebellédi Zoltán ismertette, az alapítvány csak a témakört adta meg az alkotónak – a nemzeti összetartozást – ezen felül szabad kezet kapott a szobrászművész, aki a csodaszarvas ősi motívumát javasolta.

– Ezután közösen jártuk be Újkígyós központi területeit, így találtunk rá a Kossuth és a Radnóti utca kereszteződésénél található területre, mely a templom mellett helyezkedik el, és az egyházközség tulajdona, a gyakorlatban viszont közterületként működik – ismertette a KDNP helyi elnöke.

A vasárnapi átadó ünnepségen jelen lesznek Újkígyós Kárpát-medencei testvér- és partnertelepüléseinek – Szépvíz, Zimándújfalu, Zápszony, Nagyzerind – képviselői is, továbbá, egy időkapszulát is elhelyeznek a szobornál.

Gera Katalin elmondta, nagyon örült a felkérésnek, amit egyben nagy felelősségnek is tart. Hangsúlyozta, mindenképpen egy pozitív üzenetet hordozó alkotást szeretett volna létrehozni, amiről úgy gondolja, hogy sikerült is.

– Az egész szobor szimbolikus. Sokak által ismert a csodaszarvas története, regéje, ami az időtlen időkre nyúlik vissza. Többekben felmerülhet a kérdés, hogy miért van szarva, hiszen a történetben nőstény szarvasról van szó. Azonban annak is szarva van, ami valójában egy fénykorona. Ez a csillagos égboltot, a mindenséget is jelenti. A két szarv között a fényes nap ragyog, amit a polírozással hangsúlyoztunk. A szarv külső és belső oldalán apró kis napocskák, csillagocskák jelennek meg, amik folytatódnak a szarvas testén is – ismertette, hozzátéve, ezek nem csak fényszimbólumok, hanem a nyolcágú csillagra, illetve rózsára is utalnak.

Gera Katalin

Alkotását, a csodaszarvast egyben ősanya-, illetve fényszűz-szimbólumként jellemezte, ez a jelkép a szkíta és magyar népeknek is az utat mutatta. A szobor bronzból készült, talapzata sütői mészkő.

Szebellédi Zoltán elmondta, a közadakozás részben személyi megszólítással zajlott, emellett pedig a közösségi oldalakon is meghirdették. Továbbá pályázati forrásból ötmillió forint összeget tudtak a szobor megvalósítására fordítani Ilyés Zsolt plébános közbenjárásának köszönhetően. A műalkotás teljes összege körülbelül 15 millió forint volt, amiből több mint 8 millió forint közadakozásból jött össze. Elhangzott, a teljes összeg még nem áll rendelkezésre, ezért folytatják az adománygyűjtést, a település önkormányzata viszont megelőlegezte a hiányzó összeget.