Tavalyelőtt emlékeztünk a nemzetet fizikailag, határokkal szétválasztó trianoni döntés századik évfordulójára. A békediktátum igazságtalansága és következményei mai napig mély fájdalmat okoznak sokunk szívében. Mivel Újkígyóson nincs kialakított tér, ahol erről évről évre méltó módon megemlékezhetünk, a Kereszténydemokrata Néppárt Újkígyós Városi Szervezetének tavaly nyári taggyűlésén többünkben felmerült egy Trianon-emlékmű létrehozása a városban – emlékezett vissza Szebellédi Zoltán. A KDNP megyei elnöke ezután kereste fel az Újkígyósért Közalapítvány kuratóriumának tagjait, akik örömmel vállalták annak megvalósítását. Az emlékmű terveinek elkészítésére pedig Gera Katalin szobrászművészt kérték föl, aki tavaly július elején látogatott el szülőváro­sába.

Az akkori bejárás során a szobrászművész; Harangozó Imre, a kuratórium elnöke; Horváth-Gazsó Adrienn művésztanár, kuratóriumi tag és Szebellédi Zoltán az Újkígyósi Szűz Mária Szent Neve katolikus templom melletti részt találta a szobor elhelyezésére a legalkalmasabbnak. – Itt a növényzethez sem kell igazán hozzányúlni. Ráadásul ez egy nyitott, zöld és enyhén emelkedő terület – avatott be minket Gera Katalin, aki egyúttal azt is elárulta, hogy maga az emlékmű körülbelül három és fél méter magas lesz, melynek oszlopa süttői mészkőből készül. – A függőleges elrendezésű kompozíció tetején egy figurális plasztika lesz bronzból, mondhatni ez koronázza majd meg a szobrot – fogalmazott Gera Katalin, akinek nem ez lesz az első köztéri alkotása a szülővárosában. Hiszen a Hazaváró díszkút, az I. és II. világháborús emlékmű és az 1848–49-es forradalom és szabadságharc emlékműve is az újkígyósi születésű művész keze nyomát viseli.

Időközben pedig elkészült az emlékmű életnagyságú modellje is, melyet a kuratórium tagjai is megtekintettek nemrégiben Kaposváron. A helyi kuratórium elnöke, Harangozó Imre hírportálunknak elmondta, a készülő emlékmű fő motívuma egy, a magyar mondavilágból kiemelt elem lesz, illetve a fő égtájak is megjelennek majd rajta.