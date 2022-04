Csiszér Attila szólt arról, a szakmai fogások közé tartozik, hogy a fűnyírás erősen befolyásolja az állomány, a pázsit tömörségét. Éppen ezért minden második fűnyírás alkalmával érdemes fűgyűjtő nélkül csak rávágni a füvet a felszínre, és 1-2 nap múlva a felületen fennmaradó szálas maradványokat lefésülni.

Ennek háromféle haszna van. Kevesebb zöldanyaggal lesz dolgunk, az apróra zúzott fűszálak a talajra hullanak, beárnyékolják azt, csökken a kiszáradás mértéke, a komposztálódó, bomló szerves anyag tápanyag-visszapótló, humuszképző, vízmegtartó. Tápanyag-visszapótlás tenyészidőben: leghatékonyabb az öntözővízzel együtt kijuttatott nitrogénműtrágya, évi háromszor, alkalmanként 1-2 dkg/négyzetméter mennyiségben. Mire megjön a tél, az esetleges állományhiány miatt szükséges pótlás is elvégezhető, és jól beállt füvet érhetünk el. Az utolsó fűnyírás időpontja igencsak időjárásfüggő, lehet, hogy még egyszer nyírni kell a tervezetten felül is, mostanában még télen is növekszik a fű.

Csiszér Attila elmondta, az új pázsit első nyírása kíméletes kell, hogy legyen, ez jól élezett gépekkel, szerszámokkal valósítható meg /Fotó: Bencsik Ádám/

A szépülő kultúrkörnyezet tette vonzóvá a vidéket

Békés megye egyik leggondozottabb, legszebb farmját Medovarszki András békéscsabai mezőgazdasági vállalkozó hozta létre.

– A 19. századi gazdák igyekeztek vonzóvá tenni lakókörnyezetüket, hogy ott családjuk és barátaik, ismerőseik jól érezzék magukat – mondta. – Ez a generációkon át folyamatosan szépülő kultúrkörnyezet tette vonzóvá a vidéket, és a vidéki élettel járó munkát. A környezet ápolása, gondozása akkor és most is költséggel jár, de hasznosságát nem lehet pénzben mérni. Amikor a farmot terveztem, igyekeztem a beton és az élettér arányát az utóbbi javára formálni, pedig a fenntartása többe kerül a szilárd burkolatnál. Mai viszonylatban az emberi erőt kisgépek segítik, motoros kaszák, fűnyíró kistraktorok, elektromos fűnyíró berendezések teszik széppé, üdévé a farm zöldfelületét.

És hogy Medovarszki András milyen magasabb műszaki színvonalú kisgépekre váltaná fel a parkgondozásban alkalmazott eszközeit? Elmondta, marad a jó szervizháttérrel bíró, bevált és megbízható, általa is kipróbált márkáknál, ezeknek a fejlesztett változatai jönnek számításba.

Kellemes időtöltés a fövenyen

Fűre lépni tilos! Sok helyen hirdette tábla. Manapság az egyik legkellemesebb időtöltésnek számít, amikor például egy városi park fövenyén, leterített pléden napoznak, olvasnak, pihennek a lakótelepeken élők. Mindez a közérzetüket is javítja. A reggeli, harmatos füvön tett mezítlábas séta is csodákra képes, felfrissít, majd megnyugtat, jó étvágyat, kellemes hangulatot kölcsönöz.

Szép fű és kutya együtt? Lehetséges!

Kutya és kert. Korunk nagy kérdése, melyiket szeretjük jobban. Mindkettőt, de okosan. Amikor otthon vagyunk, és a kutyával foglalkozunk – mert vele is kell foglalkozni – a kutya legyen velünk a kertben, a füvön. Ő is ugyanolyan jól érzi itt magát, mint mi, főleg ha még tanítja is őt a gazdája. Például, hogy ne lépjen oda, ahova nem alkarjuk, ne kaparja a virágágyást. Amikor a „foglalkozás” véget ér, a kutyának a kényelmes kennelben a helye. Megtanulja, megszokja. Szokásrend kialakítása céljára alkalmas egy jelzett sarok, vagy műtárgy, ezáltal pázsitkímélő magatartás alakul ki a kutyánál.

Fájdalmas látvány, amikor a száraz nyárban a jól öntözött füves oázisba megérkezik 1-2 vakond. Megoldás lehet a gyeptelepítéskor technikai vakondakadály beépítése a kerítés mentén függőlegesen a talajba. Költséges és a repülő vakond ellen nem véd, amit esetleg a szomszéd átdob a kerítés fölött, persze, ne legyünk rosszmájúak. Ajánlott a terület körbeültetése kétméterenként „vakondriasztó növénnyel”. A sörös doboz talajba ültetésétől az ultrahangos készüléken át a petróleumos csutkáig minden kipróbálható, de ne felejtsük el, hogy a vakond védett állat.