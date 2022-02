Csökmei Gábor, felesége és kislányuk bő egy éve költözött Tarhosra. A fiatalember hírportálunknak elmondta, felesége és ő is kertes házban nőtt fel, így szerették volna, ha gyermekük is hasonló módon tehetné ugyanezt. A közeli Békésen, ahová a munkája is köti, az ingatlanárak miatt nem találtak olyan házat, ami az elképzeléseiknek is megfelelt volna, és árban is belefért volna a keretükbe. – Ezért elkezdtünk a környező, kisebb településeken nézelődni, több ingatlant is megnéztünk, mérlegeltük a munkába járást, a települést, és végül egy barátunk segítségével találtuk meg a jelenlegi otthonunkat Tarhoson, ami nem kis túlzással szerelem volt első látásra – fogalmazott.