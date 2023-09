Az ügyészség vádirata szerint egy budapesti férfi – a későbbi sértett – interneten meghirdetett egy dobot eladásra, majd miután a vevővel megegyezett, idén szeptember 19-én Gyulára utazott, és ott negyedmillió forintért eladta a hangszert. Ezt követően Békéscsabára ment, és egy baráti társaságban italozni kezdett, melynek során nagyobb mennyiségű alkoholt fogyasztott.

A sértett az éjszakai órákban Békéscsabán, a Trianoni Emlékmű mellett, az utcán szóba elegyedett – az általa korábban nem ismert – fiatalkorú terhelttel, valamint a társaságában lévő személyekkel, majd együtt folytatták az ivást. A szeszes italt a sértett vásárolta, a fiú pedig láthatta, hogy a sértettnél nagyobb összegű készpénz van. Ezt követően a vádlott kezdeményezésére taxival Dobozra mentek, ahol egy családi házban a fiatalkorú férfi baráti társaságához tartozó, további négy emberrel együtt tovább italoztak.

Éjfél után a sértett férfinak eszébe jutott, hogy a hátizsákjában van egy sorsjegy, azt elővette, majd azért, hogy egy aprópénzzel a sorsjegyet lekaparja, a táskájából kivette a pénztárcáját is. Ekkor a fiú a pénztárcát hirtelen, egy gyors mozdulattal elvette a sértett kezéből, majd a benne lévő 180 ezer forint készpénzt kivette belőle. A sértett hiába kérte vissza a pénzét, a terhelt nem adta vissza, hanem helyette pofon ütötte.

A sértett ezután ismét próbálta visszakérni a pénzét, hivatkozva arra is, hogy nem tud hazamenni, majd megpróbálta a pénzt kivenni az fiatalkorú kezéből, ő azonban a pénz megtartásáért ismét pofon ütötte a sértettet. Ezt követően az üres pénztárcát hozzávágta, és elzavarta a házból. A sértett a bántalmazás miatt, illetve a társaságban lévő emberek számára figyelemmel az ellenállást kilátástalannak látta, ezért távozott a házból.

Az ügyészségnél közölték, a fiatalkorú terhelt ugyan büntetlen előéletű, de három másik büntetőeljárás is folyamatban van vele szemben. A Gyulai Járási Ügyészség idén június 15-én emelt vele szemben vádat csoportosan elkövetett garázdaság vétsége és más bűncselekmény miatt, míg a Békéscsabai Rendőrkapitányság egyrészt jármű önkényes elvétele, lopás és garázdaság miatt folytat vele szemben nyomozást.

A fiatalkorú terhelttel szemben a letartóztatás több különös feltétele is fennállt: a szökés, elrejtőzés veszélye; attól is tartani lehet, hogy a vádlott szabadlábra kerülve a büntetőeljárásban résztvevő személyek befolyásolásával vagy megfélemlítésével a bizonyítás eredményének meghiúsítására törekedne. Emellett a bűnismétlés ténye és jövőbeni veszélye is megállapítható volt. A Békéscsabai Járásbíróság nyomozási bírója az ügyészség indítványával egyetértve a terhelt letartóztatását egy hónapra elrendelte.