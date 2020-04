Több műszakban, elővigyázatosan dolgoznak a ménesbirtokon

Határjáráson vett részt a Nemzeti Ménesbirtok Zrt. kormánybiztosa, Lázár János Kovács Norbert vezérigazgatóval a minap. Kitavaszodott, a mezőgazdasági munkákkal haladni kell a veszélyhelyzet ellenére is. Ahogy Lázár János fogalma­zott: élelmiszert termelni kell! A mezőgazdaságban dolgozók nem pihenhetnek.

Kovács Norbert vezérigazgatót kérdeztük, mekkora területen, milyen növénykultúrákat vetettek el? Milyen kilátásaik vannak a 2020-as évre?

– Ősszel elvetettünk 1515 hektár kalászost (1492 hektáron őszi búzát, 23 hektáron őszi árpát), fűféléket 226 hektáron. A szarvasmarhák takarmányozását szolgálja az olaszperje 170 hektáros területen. A keverékfüvet új legelőnek, a lovaknak szánjuk, 56 hektáron. Elvetettük a lovak takarmányozása céljából 55 hektáron a tavaszi zabot, 37 hektáron a tavaszi árpa most került földbe, ahogy 1100 hektáron a napraforgó, 663 hektáron a takarmánykukorica, 260 hektáron a silókukorica, 2400 hektáron a hibrid kukorica, 1100 hektáron a szója kerül majd elvetésre. A műtrágyaszórást elvégeztük, zajlanak a tavaszi talajmunkák.

– Szokatlanul enyhe volt a tél, hótakaró nem fedte a földeket. A kártevőkkel van-e, lesz-e gondjuk?

– Az enyhe tél a kikelt vetésekben nem okozott kárt. A kártevők viszont elszaporodtak. A mezei pocok és a hörcsög betelepülését észleltük, főleg a lucerna, a fűfélék, a kalászosok egy részében. A védekezés megtörtént. Napjainkban a kalászosok sokkal jobb képet mutatnak, mint tavaly ilyenkor. Az erősen fejlett búzaállományokban már a gabonalisztharmat és a szeptóriás levélfoltosság is felütötte a fejét. Egy részükön már sikerült a gombaölő szeres védekezést a gyomirtással együtt elvégezni.

– A rendkívüli vészhelyzet a munkaszervezésben kíván-e rendkívüli intézkedéseket akár a lovas, az állattenyésztés, a növénytermesztés területein?

– A lovak alapellátását a központban 12, a külső ménesekben 19 lógondozó, lovász végzi. Két traktoros segít, mindezt rotációban. A járványügyi helyzetben sem lehet jelentősen változtatni, nem szeretnénk, hogy legkedvesebb állataink hiányt szenvedjenek. Ráadásul a ménes életében a tavaszi szezon a legizgalmasabb: születnek a csikók, termékenyítjük a kancákat… Nyolcan a fogat- és hátaslovak kiképzésével foglalkoznak. Ha lesznek még komolyabb korlátozások, vagy helyben jelentkeznek megbetegedések, a közel 100 ló kiképzését a központban egészségügyi mozgatássá redukáljuk. Így tudjuk biztosítani a bokszban tartott lovak mozgásigényét. Szerencsére a kiképzésben dolgozó munkavállalóink nyitottak arra, hogy amennyiben szükséges, a lovak alapellátásában is részt vegyenek. A jelenlegi korlátozások a rendezvények lemondását, elhalasztását eredményezték. Nem fogadunk lovas szolgáltatásainkra (kocsikázás, lovagoltatás, méneslátogatás) vendégeket. A lóértékesítés országon belül jelenleg még működik, szigorú higiénés szabályok betartása mellett. A külföldi értékesítésekben a határok lezárása miatt szünetet kell tartanunk.

Munkacsoportokat alakítottak ki a helyi szarvasmarhatelepen

A szarvasmarhatelepen zajlik a ménesbirtok legnagyobb beruházása: – Itt is szigorú higiéniai protokollt követünk az év minden napján. A veszélyhelyzet idején még elővigyázatosabbak vagyunk. A telep munkatársai több műszakban dolgoznak. Zárt munkacsoportokat alakítottunk ki, a munkaterület jellegétől függően azért, hogy a dolgozók a lehető legkevesebbet érintkezzenek egymással, még az étkezési szünetekben sem. Az adott munkaterületen is adott csoportok váltják egymást. Többszöri, fertőtlenítő kézmosásra hívjuk fel a figyelmet. Jelenleg 34 ember látja el a feladatokat 24 óra alatt. Fontos hangsúlyozni, hogy hétköznapi körülmények között is kiemelt figyelmet fordítunk a higiéniára, a munkavállalók kesztyűben dolgoznak, telepi munkaruhában.