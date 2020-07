Őszre elkészülhet a lakossági körgyűrű Köröstarcsán

Közel 20 millió forintot nyert útfejlesztésre a Magyar Falu Programban a köröstarcsai önkormányzat – Lipcsei Zoltán polgármester elmondta, az elnyert összegből a temető bejáratától az Aradi utca és a Tavasz utca aszfaltozása történhet meg. Az előzményekkel kapcsolatban a település vezetője kiemelte, sokat dolgoztak együtt Dankó Béla országgyűlési képviselővel, hogy a projekt megvalósulhasson.

– Sajnos a temető megközelítése különösen esős, csapadékos időben nehézkes volt, ahogy a megállással is adódtak gondok – mondta kérdésünkre Lipcsei Zoltán. – Bár több területre is ráférne az aszfaltozás, a képviselő-testület úgy döntött, hogy az említett szakaszt választja, mert talán a lakosság részéről ezt használják a legtöbben. Természetesen, ha lesz lehetőségünk, a többi útról sem feledkezünk meg, és pályázni fogunk a felújításukra. A várhatóan a nyáron megvalósuló beruházással egy lakossági körgyűrű áll majd az autósok rendelkezésére, amivel a közlekedés is rugalmasabbá válik. Lipcsei Zoltán megerősítette, szeretnék, ha őszre, szeptemberre elkészülne a felújítás.

Nem ez az egyetlen, a Magyar Falu Program keretében hamarosan megvalósuló beruházás. Előkészítés alatt áll például az óvodaudvar fejlesztése, amelynek keretében új játszóeszközöket is be fognak szerezni.

– Jelenleg éppen az árajánlatok bekérésénél tartunk. Abban bízunk, hogy ez a fejlesztés is befejeződik szep­temberre, és a tanévkezdésre már a megújult udvarban játszhatnak a tarcsai óvodások – hangsúlyozta hírportálunknak Lipcsei Zoltán.