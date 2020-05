Magyarországra is jutott a szalmonellás lengyel baromfiáruból

Szalmonellával fertőzött baromfitermékeket terítettek az Európai Unió piacán a lengyelek. Nemrég a szlovákiai hatóságoknak kellett intézkedniük a problémás áruk miatt, egy litván bejelentés alapján pedig kiderült, hogy két magyar kereskedőhöz is jutott a szalmonellás csirkemájból. A Nébih szakemberei azonnal intézkedtek, az eljárás jelenleg is folyamatban van – írja a Magyar Nemzet.

Magyarországra is jutott a szalmonellával fertőzött lengyel baromfiáruból, a hatóság azonban az európai uniós riasztási rendszeren (RASFF) keresztül érkező jelzést követően azonnal megtette a szükséges intézkedéseket.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivataltól (Nébih) a Magyar Nemzet megtudta: a közelmúltban a litván hatóság tett RASFF-bejelentést, miszerint lengyel fagyasztott csirkecombban szalmonellát mutattak ki. A bejelentést kiterjesztették az ugyanattól a gyártótól származó fagyasztott csirkemájra is.

Kiderült, hogy

ez utóbbiból mintegy 800 kilogramm érkezett két magyar kereskedőhöz, a termékek esetében a hatósági intézkedés folyamatban van.

Nemrég északi szomszédunknál is intézkedniük kellett az élelmiszer-biztonsági szakembereknek. Legutóbb Lengyelországból származó fagyasztott csirkecombban és egy előre csomagolt alsócombban mutatták ki a baktérium jelenlétét a szlovákiai szakemberek. A Szlovák Baromfitartók Uniója azonban már két héttel korábban is arra figyelmeztette a fogyasztókat, hogy április végén szintén szalmonellafertőzöttség miatt négy lengyel csirketerméket vontak ki a forgalomból az országban. A szervezet sajtótitkára szerint a problémás áru egyikét egy külföldi diszkontlánc kínálatában találta meg a hatóság. Ľubomír Urban közölte: a szövetség már régebb óta figyelemmel kíséri az áruházlánc tevékenységét, amely gyakorta akciózik olcsó, és a szakember szerint silány minőségű lengyel csirkehússal. A diszkontlánc hazánkban is jelen van, a Nébih ugyanakkor a Magyar Nemzettel azt közölte, hogy a kereskedőcég hazai bolthálózatának érintettségéről nem tudnak.

A hivatal tájékoztatása szerint az uniós riasztási rendszeren keresztül csak az idén eddig 112 bejelentést tettek a tagállamok lengyel eredetű baromfihús szalmonellafertőzöttsége miatt.

Ezek közül Magyarország négy esetben volt érintett: három élelmiszer és egy állateledel alapanyagában mutatták ki a baktérium jelenlétét, a szükséges intézkedéseket minden alkalommal megtették a szakemberek.

A Nébih élelmiszerlánc-biztonsági laboratóriuma kockázatelemzésen alapuló monitoringvizsgálatokat is végez. Az elmúlt évben a Lengyelországból származó baromfitermékeket öt alkalommal tesztelték szalmonellafertőzöttségre. A vizsgálat mind az öt esetben negatív eredménnyel zárult.

A hivatal a Magyar Nemzetnek adott tájékoztatásában arra is felhívta a figyelmet, hogy az európai uniós jogszabályok szerint a friss húsokban csak bizonyos szalmonellafajok jelenléte tiltott, míg más fajok megengedettek. Ezért is fontos a feldolgozás során a higiéniai szabályok betartása a háztartásokban.