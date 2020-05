Véget ért a gigászok csatája (videó)

A négy amerikai sztár összecsapását áprilisban jelentették be, a szervezők a koronavírus-járvány elleni küzdelemhez szerettek volna hozzájárulni.

A golf két legnagyobb aktív sztárjának és a két legendás amerikaifutballistának az összecsapását óriási érdeklődés kísérte és a meccsel 20 millió dollárt gyűjtöttek össze.

Peyton Manning and @TigerWoods have beaten @TomBrady and Phil Mickelson in #TheMatch 👏 pic.twitter.com/Fya3usS2kI

— ESPN (@espn) May 25, 2020