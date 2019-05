Hologramturnéval térhet vissza a hét éve halott énekesnő

A tervek szerint minden komolyabb slágerét bemutatnák régi zenészeivel, de eddig ki nem adott dalokat is hallhat majd a közönség.

7 év telt el Whitney Houston halála óta, de úgy tűnik, a közeljövőben egyre többször lehet majd találkozni az énekesnő zenéjével. Egykori menedzsere és sógornője, Pat Houston egy interjúban árult el részleteket arról, mire készülnek a Houston-hagyatékkal. A legnagyobb dobás, ami már biztosan körvonalazódik, egy hologram-turné lesz – írja az origo.hu.

A cél az, hogy minden komolyabb slágerének előadását meg tudják így mutatni. A színpadon Houston hologram-másán kívül a régi zenészei lennének, akik között a doboknál ott van a testvére is, azaz Pat Houston férje – írja a The New York Times. A nő az interjúban elmondta, hogy az elmúlt 7 év az érzelmekről, a gyászról szólt, és most a stratégiának jött el az ideje.

Állítólag a múlt héten szerződést kötöttek egy céggel, aki óriási összegért vállalta, hogy feléleszti Whitney Houstont, azaz beindítja az üzletet. A hologram-turnét egyébként egy olyan lemezzel támogatják meg, amin Houston korábban ki nem adott dalai lesznek, de tervben van egy, a Broadway-re szánt musical is.