Szűkülnek a lehetőségek a gyaloglók számára

Az Európába és Magyarországra is begyűrűző koronavírus-járvány teljesen átírja a külföldi (és most már a hazai) sportrendezvények lebonyolítását. A betegség elterjedésének megfékezése érdekében sorra maradnak el a versenyek, vagy nyilvánítják a szabadtéri mérkőzések egy részét zárt kapussá.

Az atlétáknál még javában tart az olimpiai kvalifikációs időszak. Kovács Barbara, a Kopp Békéscsabai AC riót megjárt olimpikon gyaloglója még nem mondott le arról, hogy ott legyen a nyári tokiói ötkarikás játékokon. Barbara az elmúlt másfél hetet a tatai edzőtáborban töltötte, s jó oka van a bizakodásra, de az aggodalomra is.

– Jó állapotban van, és olyanok az edzéseredményei, melyekkel sok pontot össze tudna szedni a kvalifikációs versenyeken. Egyre inkább megközelítve az 1:32:44-es 2017-ben elért egyéni csúcsát, 1:35 körüli időket gyalogolt 20 kilométeren. A gond az, hogy az egyik ilyen A-kategóriás viadalt, a gyügyit éppen most törölték és úgy tudom, hogy a következő csehországi sem lesz megrendezve a koronavírus-járvány miatt – mondta Tóth Sándor, Kovács Barbara edzője. – Maradna lehetőségként a békéscsabai országos bajnokság, nyílt nemzetközi verseny, de nem tudjuk, hogy ennek is mi lesz a sorsa. Sajnos erősen szűkülnek a lehetőségek, de természetesen elindulunk más kvalifikációs versenyeken is, igaz, azokat már nem biztos, hogy a legoptimálisabb időjárási feltételek mellett rendezik majd meg.

Tóth Sándortól megtudtuk azt is, hogy másik tanítványa, Zahorán Petra helyzete miatt is fő a fejük, ugyanis a hazai szövetség határozata értelmében még egyszer teljesítenie kell a kenyai ifjúsági világbajnokságon való induláshoz szükséges szintet. Tíz kilométeren ez 50:30 perces időt jelent.