Szoros mérkőzésen kapott ki az Orosháza

Csurgói KK–Orosházi FKSE-Linamar 29-26 (11-9).

Kézilabda NB I.-es férfi mérkőzés, Csurgó, 300 néző. V.: Felhő Ferenc, Öcsi Tamás. Csurgó: Tatai – Vaszics 6, Leimeter 8, Borsos 1, Vasvári, Szeitl 3, Hanusz 2. Cs.: Pallag, Bordás (kapusok), Krszmancsics 8, Tormás, Gábor, Ács, Gebhardt, Kerkovits 1, Popovics. Vezetőedző: Alem Toksic. Orosháza: Özmusul 1 – Pásztor, Peskov 1, Tóth K. 7, Döme 3, Lele 7, Bella. Cs.: Majdán (kapus), Ushal, Sakic 4, Molnár, Kiss A. 3, Csányi. Vezetőedző: Ratko Djurkovics.

Kiállítások: 6 perc + Borsos kizárva, ill. 12 perc. Hétméteresek: 5/5, ill. 2/2.

Az eredmény alakulása. 5. perc: 1–3. 16. p.: 4–6. 23. p.: 9–7. 25. p.: 9–9. 35. p.: 14–11. 41. p.: 17–17. 49. p.: 22–19. 53. p.: 24–23.

Ismét tartalékos kerettel, Németh, Kancel és Lászlai nélkül utaztak el a viharsarkiak, de a mérkőzés előtt azt ígérték, hogy mindent megtesznek a pontszerzésért.

Lele góljával és Özmusul védésével indult a találkozó, a Csurgó a 3. percben szerezte első gólját, majd hamarosan egyenlített is (7. p.: 3–3). Mindkét oldalon akadtak technikai hibák és a két kapus is jól tette dolgát, így percekig nem született találat egyik csapat részéről sem. A félidő közepén az Orosháza balkezes átlövője, Peskov egy arcára kapott ütés következtében kiesett a játékból, ami tovább nehezítette Djurkovics mester variációs lehetőségeit. Mindezek ellenére Tóth góljával a 16. percben már kettővel vezetett a vendégcsapat. Bővelkedett fordulatokban a játék, egyenlített a Csurgó, majd a 22. percben már vezetett is.

A folytatásban a hazaiak emberhátrányból is kettőre tudták növelni előnyüket, ám Özmusul egy védését követően betalált az üres kapuba, majd egy parádés Lele-Döme összjátékot követően 9–9-et mutatott az eredményjelző. Az első félidő utolsó percei azonban – nem kis részben Tatai bravúrjainak köszönhetően – a Csurgó két gólját hozták, így hazai előnnyel vonulhattak pihenőre a csapatok.

Vaszics kezdte meg a gólgyártást a második játékrészben, majd a másik oldalon a frissen beállt Kiss Axel is betalált, és a folytatásban is sokáig felváltva estek a gólok. A kétgólos hazai vezetést Özmusul védése és indítása után Sakic törte meg. Az Orosháza szívósan tapadt ellenfelére, a 42. percben Döme révén egyenlítenie is sikerült, sőt a vezetés megszerzéséért támadhattak a zöld-sárgák, ám ehelyett ismét a somogyi gárda húzott el két góllal.

A 46. percben Lele már a 7. gólját lőtte (20–19), de ezúttal sem sikerült beérnie ellenfelét a látogatóknak. A 43. percben már hárommal vitt a Csurgó, amit Kiss Axel kínai figurás góljával és Tóth Károly találatával sikerült ismét egyre csökkenteni, de aztán hazai emberelőnyök és gólok következtek. A vendégek folyamatosan ott loholtak ellenfelük nyomában, Tóth találatával ismét feljöttek mínusz egyre. A másik oldalon Borsos ütésért piros lapot kapott, ám fél perccel a lefújás előtt büntetőhöz jutott az egygólos előnyt birtokló Csurgó, így elszálltak a vendégek pontszerzési esélyei.

Az Orosháza becsülettel küzdött, mindvégig megvolt az esélye a pontszerzésre, ám a rövid kispad megbosszulta magát, a végjátékra elfáradó csapatnak már nem maradt ereje a fordításra.