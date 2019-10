Szezont zártak a szenior atléták

Az utolsó idei olyan szenior versenyt rendezték meg a hétvégén, Szegeden, melyen a Gyulasport NKft. lelkes sportolói is részt vettek.

A rendezés ugyan nem volt gördülékeny, s a dobópályák kivételével a körülmények is méltatlanok voltak egy versenyhez, de a fürdővárosi atléták így is jó szájízzel és érmekkel térhettek haza.

A legjobb női versenyző különdíját az 55 évesek között induló Volosinovszki Zoltánné vehette át, aki a 100 és a 200 méteres futószámot is megnyerte, gerelyhajításban pedig 2. lett. A gyulai hölgy amúgy is eredményes őszt könyvelhet el, mivel a nemrégiben megrendezett gyulai Szigeti István-emlékversenyen 130 cm-el a magasugrást, 8,91 m-el a hármasugrást is országos csúcsbeállítással nyerte meg.

A Volosinovszkiné korosztályában induló Fülöp Mihályné 3 ezüstöt szerzett, 100 és 200 méteren, illetve súlylökésben. A 65 éveseknél induló Szabó Ilona ugró létére súlylökésben és diszkoszban is 3., 200 m-en 4. lett az abszolút értékelés alapján. A 92 éves Kovács István a gerelyhajításban 4., kalapácsvetésben és diszkoszban 4. lett.