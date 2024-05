Kálmán Tibor, Békés polgármestere elmondta, mind a horgászok, mind a vadászok a város meghatározó közösségeit jelentik, ezért is fontos, hogy Békés-Dánfok adhat otthont a Békés Vármegyei Vadász- és Horgásznapnak.

Zuberecz Tibor, Kálmán Tibor és Nemes Attila mutatta be a Békés Vármegyei Vadász- és Horgásznapot

Fotó: Bencsik Ádám

– A hagyományőrzés terén folytatott tevékenységükkel és a természet iránti tiszteletükkel egyaránt fontos értéket képviselnek és példát mutatnak – hangsúlyozta a polgármester, aki kitért arra, hogy a közelgő rendezvény is felhívja a figyelmet erre. Kiemelte, a június 1-i esemény megerősíti a szervezetekkel meglévő jó kapcsolatokat.

Békés Vármegyei Vadász- és Horgásznap: ötödször közösen

Nemes Attila elmondta, ötödik alkalommal rendezik meg a vadászszövetséggel és a vadászkamarával közösen a Békés Vármegyei Vadász- és Horgásznapot.

– Az esemény keretében pedig már kilencedik alkalommal szervezzük meg a Körös-völgyi Halászlé- és Halételkészítő Versenyt, amelynek érdekessége, hogy az első ilyen megmérettetésnek is Dánfok adott otthont – folytatta a gondolatot a KHESZ ügyvezetője. Nemes Attila kifejtette, a június 1-i programon a halas ételekre, illetve a gasztronómiára helyezik a hangsúlyt. A főzőversenyre négy kategóriában; tiszai-körösi jellegű halászlével, bajai jellegű halászlével, egyéb hallével, valamint egyéb halételekkel lehet nevezni. Horgászegyesületek és civilek jelentkezését egyaránt várják május 30-ig.

Számos kapcsolódó programot is életre hívnak, gyermekprogramok, horgászverseny- és bemutató egyaránt színesíti a napot. Ott lesz a rendezvényen a Magyar Halkolbász Lovagrend, amelynek tagjai halkolbásztöltő-bemutatót tartanak. Ez a finomság általában a természetes és szálkamentes afrikai harcsából készül, így gyerekek is örömmel fogyasztják. Szintén részese lesz a programnak a Bajai Halászléfőző Bajnokok Egyesülete, amelynek tagjai bemutató főzéssel és kóstoltatással várják a látogatókat. A mindig nagy népszerűségnek örvendő látványhaltelepítés is színesíti a rendezvényt.

30 ezren hódolnak a két szenvedélynek Békésben

Zuberecz Tibor elsőként arra hívta fel a figyelmet, hogy a vármegyében 27 ezer horgász hódol ennek a hobbijának, illetve vadászjegyet idén több mint 3000-en váltottak Békésben.

A vármegyei fővadász hangsúlyozta, Békés galériaerdői és élővizei, valamint a folyamatosan fejlődő Dánfoki Üdülőközpont kiváló helyszínt biztosít a rendezvénynek, így a különböző kiállításoknak. Zuberecz Tibor elmondta, trófeakiállítás, festménykiállítás és a Munkácsy Mihály Múzeummal közösen Az év természetfotói kiállítás 2023 egyaránt színesíti majd a rendezvényt, de természetesen a Körösvilág című állandó tárlat is látogatható lesz. A vadásznapot egyébként 31. alkalommal szervezik meg, és – ahogy említettük – ötödször tartják közösen a horgásznappal.

A gasztronómia az esemény ezen részéből sem hiányozhat. Ismét lesz vadételkészítő verseny, illetve a kilátogató érdeklődők kedvező áron hal- és vadételeket is vásárolhatnak. Több mint 100 kiló vadhúsból vadgulyás készül majd.

A Békési Rendőrkapitányság munkatársai ügyességi KRESZ-pályával várják a gyereket, fiatalokat, solymászsuli, korhű öltözetben íjászat, vadászkutyás bemutató pedig ugyancsak színesíti a rendezvényt. Őrhalmi Csaba, „Crowman”, a Varjúember, aki kiváló vadhívó és vadcsalogató mester, és különböző eszközökkel vadfajaink hangjait, illetve a vadászati módjukat mutatja be.

Kitüntetik a vadászatért, a vadászati kultúráért, a vadgazdálkodásért sokat tett vadásztársaikat, országos és vármegyei elismerések is gazdára találnak. Ünnepélyes keretek között felavatják az előző évben vizsgát tett nyolcvan új vármegyei vadászt. Helyi csoportok, így a Belencéres Néptáncegyüttes is színpadra lép majd.