A Jaminai Közösségi Házban működő Békéscsabai Népi Díszítőművész Szakkör vezetője, Baráth Éva elmesélte, hogy a tizenöt fős csapat első útja a Mezőkövesdi Matyó Múzeumba vezetett, ahol a gyönyörű matyó népviseletekkel, fejdíszekkel ismerkedtek. Megfigyelték a szín- és öltéshasználatot, hogy a még itthon kidrukkolt motívumokat megfelelően öltögethessék a kirándulás pihenősebb órái alatt.

Rengeteg élménnyel gazdagodtak a szakkör tagjai.

– Mezőkövesdről Hollókőre mentünk, ahol Kiss Tünde népi iparművész segítségével mindannyian készíthettünk magunknak kákadíszt. Bejártuk az ófalut, tanulmányoztuk a palóc viseletet, a hagyományokat és az építészetet. Szálláshelyünk Bujákon volt, ahol az első napot a közösen elkészített gombalevessel zártuk – sorolta Baráth Éva. Hozzátette, másnap izgatottan készülődtek, hiszen az utolsó bujáki hímző- és népviselet-készítő asszonyhoz, Bacsa Józsefné Angyel nénihez voltak hivatalosak.

– Nagy szeretettel fogadott bennünket, először csak a hímzett terítőit mutatta meg, aztán a hímzett fejkendőit, végül lassan előkerültek a bujáki népviselet darabjai. Megtudtuk, melyiket mikor használták, sőt az egyiket fel is próbálhattuk. Óriási élmény volt testközelből látni, megfogni ezeket a kincseket, sok érdekes információt is hallhattunk – mesélte tovább az élményeiket a szakkörvezető. A csapat következő programja a Glatz Oszkár Művelődési Házban berendezett festőművész-kiállítás volt.

Egy érdekes előadást is hallhattak a szakkör tagjai

– Egy érdekfeszítő előadást is meghallgattunk, kiderült, hogy Glatz Oszkár a falubélieket festette meg élete során, akik a kiállítás megnyitóján még jelen lehettek. Később a délutáni napsütésben felmentünk a sasbérci kilátóhoz, majd megnéztük, hol ered a Buják patak, s még a templomkertben is sétáltunk egyet. Utolsó napunkon észak felé vettük az irány, megnéztük Terényen a mozgó haranglábat, majd Balassagyarmaton a Pannonia Motorkerékpár Múzeumot, végül Szécsényben a Nosztalgia Múzeumban vártak bennünket múltidézésre. Néhányan a Forgách Kastélymúzeumot is megcsodálták. A Kaláris Viselettártban Valkárné Kail Mónika és férje várt bennünket, magángyűjteményükben az ország szinte összes viselete megtekinthető. Rengeteg élménnyel gazdagodva tértünk haza, amiért hálásak vagyunk anyagi támogatónknak, Nagy Ferenc alpolgármesternek is – részletezte Baráth Éva.