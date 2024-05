Sorsfordító időkben sorsfordító döntések előtt állunk – mondta dr. Nagy István agrárminiszter. Olyan kérdésekben kell határozni, amelyekben, ha egyszer hibázunk, akkor az visszafordíthatatlan következményekkel jár. Ezért olyan vezetőket kell választani, akik a béke mellett állnak és nem sodorják háborúba az országot, akik megvédik a határokat és nem engedik be a migránsokat.

Kraller József, Erdős Norbert, Hegedűs Barbara és dr. Nagy István agrárminiszter a fórum előtt. Fotó: Licska Balázs

A Fidesz-KDNP jelöltjei jelentik a garanciát a békére

Hozzátette: óriási nyomás alatt áll az ország, hiszen bele akarnak minket kényszeríteni a szomszédban zajló háborúba. Szerinte háborús őrület kerítette hatalmába az európai vezetőket, akik egymásra licitálnak, hogy még több fegyvert és pénzt küldjenek Ukrajnába, és ma már nem sisakokról, hanem katonákról, nagy hatótávolságú rakétákról is szó van.

Nyugalomra és bölcsességre van szükség – folytatta dr. Nagy István. Az agrárminiszter szerint a Fidesz-KDNP jelöltjei jelenik a garancia arra, hogy az ország stabil, békés marad. Kiemelte: ez olyan érték, amely semmi másra nem cserélhető, amely semmi mással nem ér fel. Mint fogalmazott, az ellenzékiek nem a maguk urai, kitartottak, külföldről pénzelik őket.

Agrárminiszter: cserben hagyták a gazdákat Brüsszelben

A gazdák érezték meg először, hogy mennyire elárulták, cserben hagyták őket Brüsszelben. Soha nem tapasztalt mértékű zöld ideológia telepedett rá az európai agráriumra, amit nem indokolt semmilyen hatástanulmány, semmilyen szakmai érv. Ugyanakkor ezzel a rendkívüli nagyságú zöld ideológiai nyomással teljességgel ellehetetlenítették a gazdák versenyképességét – mondta.

– Itthon minden nyomon következő a termőföldről az asztalig – folytatta dr. Nagy István. Az agrárminiszter szerint Brüsszel képmutató politikát is folytat abban a tekintetben, hogy mennyire fontos számára a karbonlábnyom, állatjólét, a szén-dioxid-kibocsátás kérdése. Hiszen mindezt áttolta egy harmadik országba. Az nem érdekes Brüsszel számára, hogy Ukrajnában húsz éve betiltott növényvédő szerrel, génmódosított vetőmaggal, illetve, hogy milyen előírások szerint dolgoznak. Csak egy számít, hogy olcsó és sok legyen.

Meg kell védeni a piacokat

– Teljességgel ellehetetlenítették az gazdákat, hogy vámmentesen, mennyiségi korlátozás nélkül áramolhat be az eltérő termelési körülmények közül származó ukrán áru az európai piacra. Kiszorultak a piacról az európai gazdák. Nem véletlenül emelték fel a hangjukat, és késztették meghátrálásra, irányváltásra Brüsszelt – mondta. Az agrárminiszter szerint részeredményeket elértek, de a fő eredmény, a fő áttörés nem következett be. El kell tudni érni, hogy megvédhessék a piacokat, nem lehet tétlenül nézni, hogy kiszorulnak.

A választás esély a magyar és európai gazdák számára is

Június 9-e esély a magyar és az európai gazdáknak is arra, hogy megvédhessék a helyzetüket, arra, hogy irányváltásra késztessék Brüsszelt. Esély arra, hogy olyan vezetőket válasszanak, akik az ukrán oligarchák helyett az európai embereket képviselik – tette hozzá dr. Nagy István. Ugyanakkor ez szerinte nem csak a gazdák ügye. Minden fogyasztó, minden európai ügye is, hogy milyen élelmiszer kerül az asztalra, hogy milyen lesz az élelmiszer-biztonság.

Csak a Fidesz-KDNP jelöltjei állnak a béke mellett

Az európai parlamenti választás tétje, hogy tudunk-e békében élni, vagy háborúban kell, ami az energiapolitikában, az illegális migrációban és a gazdaságban is megjelenik – mondta Hegedűs Barbara, Veszprém alpolgármestere, aki a Fidesz-KDNP európai parlamenti listáján a 14. helyen szerepel. Hangsúlyozta: Európa érdeke, hogy béke legyen, és csak a Fidesz-KDNP jelöltjei azok, akik a béke mellett állnak. Fontos az is, hogy meg tudjuk védeni az ország szuverenitását, valamint a kormány illegális migráció és gyermekvédelem területén hozott intézkedéseit.

A művelődési ház adott otthont a fórumnak. Fotó: Licska Balázs

Első kézből kaphattak választ a kérdéseikre Medgyesegyházán

Erdős Norbert országgyűlési képviselő elmondta, a Medgyesegyházán tartott fórumon nemcsak az Európai Parlamentről, hanem az agrárium aktuális kérdéseiről is beszéltek az érdeklődőkkel. Kraller József, Medgyesegyháza polgármestere szerint megtiszteltetés, hogy dr. Nagy István agrárminiszter is részt vett a tanácskozáson, hiszen Medgyesegyházán főleg mezőgazdaságból élnek, így a jelenlévők első kézből kaphattak a mindennapok során is hasznos válaszokat a kérdéseikre.