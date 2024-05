Fűre parkolni tilos, ezzel a szlogennel módosította februárban a városi közgyűlés a közösségi együttélés szabályairól szóló rendeletét. Megszaporodott ugyanis azon autósok száma, akik a parkosított, úgynevezett intézményesen gondozandó felületeken álltak meg és várakoztak. Ezzel egyrészt az volt a gond, hogy kikoptatták a füvet, másrészt pedig az, hogy hiába álltak parkolási övezeten belül, nem fizettek parkolási díjat.

Az új szabályozás életbe lépése óta is találkoznak renitens, a fűre parkoló autósokkal a közterület-felügyelők. Fotó: Licska Balázs

Négyszáz figyelmeztetést adtak ki

Mielőtt hatályba lépett a jogszabály, tartottak egy nagyjából egy hónapos türelmi időszakot. Ekkor is ellenőrizték az érintett belvárosi területeket – ahol a probléma rendszeresen jelentkezett –, április elejéig azonban csak figyelmeztettek a közterület-felügyelők. A városi közgyűlés elé került előterjesztés szerint a csaknem egy hónap alatt mintegy 400 alkalommal helyeztek el felhívásokat a szabálytalan helyen álló, várakozó autók szélvédőin.

Meghozza a kívánt eredményt

Szarvas Péter polgármester nemrég sajtótájékoztatón elmondta, hogy a zöldterületen, gondozott, parkosított területeken, azaz fűre parkolás rendetlenséget okozott, ami sokszor kiváltotta a helyiek ellenérzését is. Ezért hozták azt a szabályt, hogy bizonyos területeken nem engedik, sőt a türelmi időszak lejárta után büntetik is a renitenseket, volt is példa bírságolásra, eljárás megindítására. Kiemelte, hogy a jelentősen visszaesett a szabálytalankodó autósok száma, tehát a szabályozás várhatóan meghozza a kívánt eredményt.

A keréknyomokból látszik, hogy vannak, akik a Trefort utcában, a vásárcsarnokkal szembeni, a rendészeti kollégium melletti zöldterületre parkolnak. Immár ez a terület is tiltott zónák közé tartozik. Fotó: Licska Balázs

Módosítottak pár területen

Most a területek tekintetében, a helyiek és az önkormányzati képviselők visszajelzései alapján szükség volt némi módosításra: bizonyos esetekben szűkítették, máshol pedig bővítették a tiltott zónát. Példaként hozta fel, hogy kikerült a Trefort utca Kisszik és Illésházi utcák közötti szakasza, bekerült ugyanakkor a Trefort utca Illésházi és Őr utca közötti része. De kivették az övezetekből a Szabó Dezső és a Rákóczi utcák Illésházi utcától Szarvasi út felé menő szakaszait, valamint a Gábor Áron utcát is.

A természet kezd regenerálódni, kevesebben állnak fűre

A tapasztalatok kedvezőek. Amíg korábban rendszeresen a fűre parkoltak az autósok a Szigligeti utcai játszótér környékén, kikoptatva ezzel a zöldet, addig mostanra a probléma megszűnt, a természet pedig kezd regenerálódni. Hasonló a helyzet a Dózsa György úton, ahol ugyancsak összevissza álltak a járművek, azonban immár itt is rendezettebb képet mutat a parkolás. Ugyanakkor találni most is egy-egy szabálytalankodót, a minap is ezért indult eljárás a Jókai utcában és az Andrássy út 18. belső udvarában.

Ezeken a területeken büntethetik azokat, akik intézményesen gondozandó területre, fűre parkolnak: